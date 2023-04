Roma, 14 apr – Altro che spie russe o macchinazione americana, i servizi segreti di Washington (e di fatto pure quelli di Mosca) si sarebbero fatti gabbare da un piccolo nerd invasato. I primi temevano l’hackeraggio russo, i secondi ventilavano l’inganno Usa. E invece a soffiare i documenti top secret dell’intelligence e del governo statunitense, è stato un ragazzino di appena 21 anni. Un appassionato di videogiochi che nelle chat con gli amici nerd si faceva chiamare “OG”, nome ovviamente in codice. Nome reale: Jack Teixeira. Professione: aviere. E per mostrare a tutti l’arresto di questo sbarbatello in t-shirt fissato con gli schermi, l’Fbi ha pensato bene di girare un video show. Trasmesso negli Stati Uniti addirittura in diretta tv, giusto per esaltare qualche cittadino amante dei film d’azione.

L’arresto show della talpa Usa

Il procuratore generale deglo Stati Uniti, Merrick Garland, ha fatto sapere che l’arresto del 21enne Teixeira è avvenuto “senza incidenti” ed è stato condotto da agenti dell’Fbi “in relazione ad un’indagine sulla presunta estrazione, conservazione e trasmissione non autorizzata di informazioni classificate della difesa nazionale”. D’altronde non erano di fronte a un pericoloso terrorista armato fino ai denti e disposto a vendere cara la pelle perché animato da chissà quale fanatismo. Dopotutto si trattava di un giovane smanettone, tanto abile con la tecnologia quanto ingenuo. Sta di fatto che le immagini dell’operazione eseguita a North Dighton, nello stato del Massachusetts, hanno semplicemente fatto vedere a tutti un ragazzino vestito con pantaloncini rossi e maglietta, con le mani dietro la nuca alla vista delle forze dell’ordine. Il 21enne, nel video mandato in onda dalle tv Usa, indietreggia lentamente verso gli agenti che poi lo fermano con tutta tranquillità. Una scena piuttosto imbarazzante, per tutti.

Chi è Jack Teixeira

La talpa si era arruolata nel 2019. Specialista in tecnologia dell’infomazione e della comunicazione, aveva raggiunto il grado di Airman 1st Class, terzo più basso per il personale dell’Air Force. Un aviere qualunque insomma, non un pezzo grosso. Eppure in grado di sottrarre carte sensibili e dunque riservatissime, con il Pentagono che giudica la fuga notizia di cui Teixeira si è reso responsabile, un rischio “molto serio” per la sicurezza nazionale. Il portavoce Pat Ryder lo ha bollato come un “atto criminale deliberato”. Lo è senz’altro, ma con tutta evidenza adesso a Washington sono anche consapevoli di quanto sia poroso quel sistema di sicurezza che dovrebbe essere blindatissimo. Provvedimenti al riguardo verranno presi sicuramente, quanto efficaci resta da vedere. Mal che vada, c’è sempre Hollywood.

Eugenio Palazzini