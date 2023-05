Roma, 18 mag — L’hanno messo nella sezione «donna», ma è indossato da un uomo, con tanto di voluminoso «pacco» in vista e (ovviamente) senza seno: è il costume da bagno lanciato da Adidas per celebrare il Pride 2023, pubblicizzato sul sito assieme ad altri capi da abbigliamento femminili tutti rigorosamente indossati dal modello in questione. Per le donne c’è spazio solo nella sezione taglie forti, indossate da ragazze al limite dell’obesità. Nella Weltanschauung woke di Adidas, dunque, la donna inclusiva è in sovrappeso oppure ha il pene, il resto non è contemplato.

L’Adidas si dà al woke

Il video sul sito dell’Adidas mostra il modello vestito con un costume intero unico: compie un giro su sé stesso per mostrare la vestibilità mentre la telecamera ingrandisce un punto del petto per rivelare una chiazza di peli appena sopra la scollatura. La nuova linea, disegnata dal designer sudafricano Rich Mnisi, si chiama Let Love Be Your Legacy e vuole essere, a detta dell’autore, «una celebrazione dell’espressione di sé, dell’immaginazione e della convinzione incrollabile che l’amore unisce», un «grido di battaglia per un’alleanza attiva per potenziare e sostenere la comunità LGBTQIA+».

Donne cancellate

Cosa se ne dovrebbe fare una donna di un costume intero che non ha stoffa sufficiente per il seno ma in compenso può contenere i genitali maschili, Adidas non lo spiega. E nemmeno vi è bisogno di farlo: nella narrazione non binaria e trans-inclusiva donna è chi donna si sente tale, dunque va fatto spazio — possibilmente traendo profitto economico — a tutti quegli uomini che decidono di appropriarsi dell’identità femminile.

Cristina Gauri