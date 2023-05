Roma, 8 mag — Una doppia esecuzione sommaria, freddati con un colpo alla testa senza pietà e senza motivo. O forse un motivo c’è: secondo le autorità che si occupano del caso il movente che ha spinto Carlton Gilford, senzatetto afroamericano di Tulsa, Oklahoma, a uccidere due uomini bianchi, sarebbe l’odio razziale. Uccisi perché bianchi.

Il motore del gesto, forse, l’invidia sociale. «Le informazioni in nostro possesso suggeriscono che la razza abbia avuto un ruolo in questo», ha spiegato il procuratore distrettuale della contea di Tulsa Steve Kunzweiler. «Sento che è qualcosa che possiamo dimostrare, ed è qualcosa che un giudice o una giuria devono ovviamente ascoltare. Quindi, presenteremo queste informazioni insieme a tutto il resto».

Afroamericano spara alla testa a due bianchi

I fatti risalgono al 18 aprile scorso ma la notizia è circolata solamente negli ultimi giorni. E già questo particolare dovrebbe far riflettere sulla disparità di trattamento delle informazioni e sulla modalità di diffusione delle notizie quando le vittime appartengono a una delle etnie «protette», le cui vite «contano» (vedi Black lives matter…). Gifford, fa sapere Fox News, è entrato nella Biblioteca Rudisill intorno alle 9:40, e ha sorpreso alle spalle Lundin Hathcock, 35 anni, freddandolo sadicamente con un colpo alla nuca, secondo quanto ricostruito dalla polizia. Hathcock, che al momento dell’aggressione si trovava seduto alla propria scrivania, ignaro di tutto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso locale dove è morto.

L’arresto

Alcune ore dopo la stessa sorte è toccata a James McDaniel, 55 anni, giustiziato nei pressi di un minimarket QuikTrip. Stessa modalità, un colpo a bruciapelo alla nuca. La vittima si è accasciata a terra e Gifford ha fatto partire un altro colpo. Non pago, avrebbe sparato, — fortunatamente mancando il bersaglio — a un addetto alla sicurezza del supermercato e a un’altra persona, ha specificato il dipartimento di polizia di Tulsa sulla sua pagina Facebook. L’afroamericano è stato arrestato. Su di lui gravano ora due capi d’imputazione per omicidio di primo grado, due per tentato omicidio e una per intimidazioni e molestie. Gilford è attualmente detenuto senza cauzione e dovrebbe tornare in tribunale il 23 giugno.