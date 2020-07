Roma, 3 lug – Non c’è luogo i tentacoli del movimento Lgbt non riescano ad arrivare, e il mondo dello sport non fa eccezione. A mese del Pride 2020 ormai concluso, per esempio, il sito Brazilian Jiu Jitsu eastern Europe ha riportato la notizia riguardante Zenilton «Branco» Marcelino, cintura nera della disciplina originario di Bahia, in Brasile, il quale ha dichiarato di voler introdurre una cintura color arcobaleno per sostenere il movimento Lgbt di cui fa parte. Una dimostrazione puramente simbolica, di supporto al movimento, che non avrà effetti sul piano competitivo. Ma la notizia ha ugualmente suscitato scalpore nel mondo sportivo: la cintura nelle arti marziali rappresenta le capacità acquisite e l’esperienza, non l’orientamento sessuale, di cui a nessuno importa nulla quando ci si combatte sul tatami. Lo sport – e le arti marziali non fanno eccezione – è già inclusivo, quindi perché snaturare in questo modo l’aspetto della cintura nel Bjj?

Per chiarire la posizione di Branco, il canale Youtube Jiu-Jitsu in Frames lo ha intervistato e ha il video in cui la cintura nera spiega il motivi della sua trovata: «Il jiu-jitsu non è separato dalla società. Il jiu-jitsu ne fa parte e la società deve essere discussa nel jiu-jitsu. Quante persone si allenano principalmente non per essere atleti, ma per condurre un preciso stile di vita, per formare la propria personalità perché pensa che sia un modo interessante di farlo, perché pensa che la tradizione del jiu-jitsu gli darà una personalità all’interno della società? Penso che sia importante per noi discuterne: finirà per avere un riflesso sulle generazioni future. Se pensiamo che il Bjj sia solo legato alla tradizione e non possa essere messo in discussione – conclude Branco – rimarrà fermo sulle proprie posizioni e continueremo a vedere quello che vogliamo vedere». A giudicare dai commenti apparsi sotto la pagina Facebook Brazilian Jiu Jitsu, gli appassionati del genere non hanno gradito l’idea di mettere in discussione la tradizione sportiva legata alla disciplina in questione.

Cristina Gauri