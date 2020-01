Banjul, 20 gen – Il turismo sessuale è sovente visto come uno strumento di oppressione degli occidentali su povera gente dell‘Asia o dell’Africa. E’ molto tempo, però, che la tendenza sembra essersi invertita. Sono sempre di più le donne del Nord Europa che in Africa si trovano dei baldi giovani con cui spassarsela in vacanza. Molti di loro accettano di buon grado il loro ruolo di “gigolò”, altri puntano più “in alto”: vogliono l’Europa. E una pagina di informazioni del Gambia mette in guardia i suoi volenterosi ragazzi sui tipi di europee da evitare se vogliono un permesso di soggiorno.

“Evita le svedesi e le inglesi”

“Sei un nullafacente o un gambiano in cerca di una donna europea? Evita questi tipi che ti elenchiamo” si legge nel posti di What’s on Gambia. “Una donna svedese sposata con un gambiano e con figli ti farà solo perdere tempo. Le possibilità che ti porti in Svezia sono molto, molto scarse“. “Evita una donna britannica o nordica che ti scatta sempre foto ogni volta che si è insieme. Potrebbe essere alla ricerca di una storia da vendere a un giornale scandalistico nel suo paese”. E ancora: “Una donna che porta sempre con sé il preservativo in Gambia. Cerca solo sesso. Dille che non sei un giocattolo!“.

“Non ti porterà mai in Europa!”

“Una donna che visita la Gambia più di due volte all’anno e talvolta rimane per più di sei settimane. Non ti porterà mai nel suo paese. Dimenticalo!”. Insomma, altro che amore disinteressato e addirittura altro che amore mercenario: qui si parla chiaramente di puntare le “prede” migliori per avere, infine, un matrimonio e la cittadinanza. “Cioè, criticate le donne europee, ma vi sta bene che i gambiani le frequentino solo per avere un visto?” commenta qualcuno sotto il post incriminato. Qualcun altro, invece, è molto più serafico: “Non vi preoccupate, i gambiani che vanno con queste donne sanno benissimo di essere dei giocattoli!”. Probabilmente è l’utente che ha tolto il velo di Maya: a questi gambiani il ruolo di giocattolo va benissimo e se poi riescono ad arrivare in Europa con una bella moglie bionda e dagli occhi azzurri … hanno fatto tombola!

Ilaria Paoletti