Roma, 2 feb – La scorsa estate la Banca Mondiale ha stabilito che la Tanzania è diventata una nazione a medio reddito. Questo risultato è stato reso possibile, fra le altre cose, anche grazie agli investimenti fatti in agricoltura e nelle infrastrutture.

Il governo di Dodoma ha incentivato interventi nel settore agricolo, in modo da poter aggiungere valore ai prodotti agricoli. Uno dei risultati è stato che adesso la Tanzania è un importante produttore di avocado e, a breve, potrebbe anche diventare il più grande produttore di riso dell’Africa.

Questi progetti, per quanto importanti, non sono però gli unici. Altri sono in cantiere e, tra essi, spicca il piano di realizzare. Fortemente voluta dal governo di quest’ultimo Paese, la strada ferrata transiterà per lo Zambia permettendo di collegare due oceani