Roma, 19 nov – Si è appena conclusa Deal Book, la due giorni di conferenze organizzata dal New York Times per discutere di attualità tra elezioni americane, l’ormai prossimo vaccino contro il coronavirus e lo scenario post pandemico. Tutto improntato su una chiara visione globalista di cui il New York Times è tra i media di riferimento. Nella giornata di ieri, tra gli intervenuti di maggiore spicco, figurano Albert Bourla, Ceo di Pfizer, il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci, e il magnate Bill Gates.

Gates e Fauci, gli attacchi a Trump

Intervenuto in modalità telematica, Bill Gates ha prima espresso la sua contrarietà verso l’amministrazione Trump rea – secondo il magnate – di aver promosso una campagna contro le norme di sicurezza: “Non mi sarei mai aspettato che indossare la mascherina diventasse controverso. Non mi aspettavo che l’amministrazione avesse un’opinione alternativa così forte”. A mandare frecciate al Tycoon ci hanno pensato anche Fauci, noto per non aver mai apprezzato la linea di Trump nella gestione del Covid, e Bourla. “Ho avuto a che fare con 6 amministrazioni nei miei 35 anni come direttore (dell’Istituto nazionale di allergie e di malattie infettive, ndr). Ho vissuto cinque transizioni. Posso dire che le transizioni sono estremamente importanti per la continuità di qualsiasi cosa si stia facendo” ha affermato il virologo riferendosi alla battaglia legale che sta intraprendendo Trump per ribaltare l’esito delle elezioni.

“Le elezioni sono sempre state per noi una deadline artificiale. Possono essere importanti per il presidente ma non per noi”, ha affermato Bourla, riferendosi alle accuse mosse da Trump sulla coincidenza dell’annuncio del vaccino da parte della Pfizer dopo la (contestata) vittoria di Biden delle elezioni del 3 novembre.

Verso un mondo in smart working

Gates poi ha fatto una previsione dello scenario post pandemico, inserendosi di diritto fra quelle multinazionali che stanno spingendo verso uno stravolgimento economico sociale di quella realtà “che non sarà mai più come prima”, causato dalle restrizioni imposte per l’emergenza sanitaria.

“La mia previsione è che il 50% dei viaggi per lavoro e il 30% delle giornate in ufficio sparirà”, ha affermato il fondatore di Microsoft, sottolineando la transizione verso un nuovo concetto del lavoro più sedentario: “I viaggi d’affari avranno un costo molto alto ora che lavorare da casa è più fattibile. Tuttavia alcune aziende potranno essere più rigorose di altre nel contenere i costi riducendo le riunioni di persona”. Lavorare dalla scrivania di casa, magari mangiando cibo ordinato su app di consegne a domicilio. Uno scenario che già in Europa si sta elevando a nuovo stile di vita, con tanto di spot pubblicitari, negli Stati Uniti presto diventerà realtà diffusa.

Riccardo Natale