Roma, 19 nov – Bruno Vespa nell’occhio del ciclone social e mediatico per aver sostenuto l’incontrovertibile durante il suo intervento alla trasmissione televisiva Agorà su Rai3.: «Mussolini? Ebbe un grande consenso in Italia e all’estero per le sue opere sociali». Ormai il copione è noto: come sempre quando si parla pubblicamente di S.E., se si osa enunciare i pregi del Ventennio, si deve poi essere pronti alla shitstorm universale dei progressisti. Farebbe sicuramente più notizia se accadesse l’esatto contrario. Insomma, oltre alle accuse di revisionismo e collaborazionismo vespa si è beccato anche del «nostalgico che fa apologia del fascismo». La furia delle beghine social non ha risparmiato nemmeno Agorà e la sua conduttrice, Luisella Costamagna, rea di aver dato spazio al pericoloso riabilitatore.

Ma Vespa, questo, sicuramente lo aveva già messo in conto nel dare alle stampe il suo nuovo libro, Perché l’Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus), e senza scomporsi ieri ha risposto punto per punto alla torma dei suoi detrattori: innanzitutto, ribadendo che è innegabile «lo straordinario consenso che tra il 1926 e il 1936 Mussolini ebbe in Italia e all’estero».

Sostenitori illustri

«Chi avrà voglia di leggere il mio libro – continua Vespa – scoprirà che pressoché tutti i maggiori storici ed economisti antifascisti di oggi prendono atto degli anni del consenso senza alcuna reticenza». E compila una lista di esempi illustri: «Emilio Gentile, il più autorevole del gruppo, spiega che “elemento costante del mito fu la presenza nella personalità di Mussolini di un fascino carismatico e di eccezionali qualità pubbliche”. Churchill si diceva ‘affascinato’ da Mussolini, Roosevelt ammetteva di tenersi “in stretto contatto con quel gentleman italiano’”, Gandhi considerò ‘un avvenimento storico’ aver preso un the con il Duce a villa Torlonia. Rexford Tugwell, l’uomo più a sinistra dell’amministrazione Roosevelt, diceva che ‘il fascismo è la macchina sociale più scorrevole e netta, la più efficiente che io abbia mai visto’».

Le opere

«Erano gli anni in cui Mussolini era in rotta con Hitler e difendeva gli ebrei», ricorda il giornalista. «Naturalmente Mussolini conquistò la benevolenza degli italiani anche con le sue opere economiche e sociali». Cita l’esempio di Alberto Beneduce, «un antifascista massone che voleva ammazzare il Duce e che non prese mai la tessera, ha creato l’Iri, l’Imi, il Crediop, la Stet, la Finsider, che hanno retto l’economia italiana fino a poco fa o che (Fincantieri) ancora prosperano». Ricorda «le grandi bonifiche (copiate da Stalin e imitate poi da Roosevelt)», la fondazione «dell’INPS con tutti gli ammortizzatori sociali, a promuovere la settimana lavorativa di quaranta ore, l’Opera nazionale per la maternità e l’infanzia, l’Opera nazionale dopolavoro che arrivò a contare cinque milioni di iscritti. Le colonie marine per bambini che non avevano mai visto il mare». Insomma, si potrà avere anche opinioni discordanti sulla figura e l’operato di S.E., ma bisognerà pur capire perché gli italiani se lo sono tenuti felicemente per vent’anni…

Cristina Gauri