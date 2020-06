Roma, 23 giu – Quando e come finirà la furia iconoclasta dei Black lives matter? Difficile dirlo e per quanto sia probabile che si tratti di un fenomeno effimero, intanto negli Stati Uniti (e pure in Europa) vengono abbattute, rimosse o vandalizzate statue di varie personaggi storici. A volte con il plauso, se non addirittura l’intervento diretto, anche delle istituzioni locali. Una follia che rischia però di colpire anche la religione. Prova ne è che Shaun King, scrittore americano e attivista per i diritti civili, uno dei leader della proteste antirazziste negli Usa vorrebbe addirittura togliere di mezzo senza pietà le statue di Gesù Cristo.

“Una forma di suprematismo bianco”

“Sì, ritengo che le statue che raffigurano Gesù come un europeo bianco – ha scritto King su Twitter – debbano essere abbattute, sono una forma di suprematismo e lo sono sempre stato, nella Bibbia quando la famiglia di Gesù voleva nascondersi indovinate dove è andata? In Egitto, non in Danimarca, buttatele giù”. Ecco, qualche tutore del verbo politicamente corretto arriva a partorire questo genere di idiozie incommentabili, ma che dovrebbero far riflettere e non poco chi lo difende a spada tratta. Ma l’attivista americano, non pago, ha proposto pure di eliminare le statue di Maria, madre di Gesù. Perché a suo avviso pure lei, quasi sempre raffigurata con la pelle nivea, è un simbolo del suprematismo bianco.

Un delirio pericoloso

“Gli americani bianchi che per centinaia di anni hanno comprato, venduto, scambiato, violentato e schiavizzato a morte gli africani in questo Paese, semplicemente non possono avere quest’uomo al centro della loro religione“, sentenzia King. Di conseguenza andrebbe ripristinata la “vera” immagine di Gesù. “Se la vostra religione richiede che Gesù abbia i capelli biondi e gli occhi azzurri, allora la vostra religione non è il cristianesimo ma il suprematismo bianco”, sostiene ancora lo scrittore americano. “La fede cristiana e non il cristianesimo bianco – prosegue – è stata la prima religione di questo Paese per centinaia di anni”.

Inutile dire che questo genere di gravi provocazioni rischiano di esacerbare ancor più gli animi infuocati di una protesta che negli ultimi giorni è già sfociata più volte in atti vandalici inaccettabili. E’ però altrettanto chiaro che qualcuno vorrebbe colpire al cuore proprio l’identità europea, sia religiosa che storica. Non solo il cristianesimo, più in generale tutto quello che rappresenta radici secolari, anche quando ovviamente il razzismo non c’entra un fico secco.

Eugenio Palazzini