Roma, 21 ago – Incredibile gaffe del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro. In un video, divenuto subito virale, si nota il clamoroso errore compiuto durante un bagno di fallo tra strette di mano e applausi. Bolsonaro, evidentemente in preda all’euforia, prende in braccio un sostenitore scambiandolo per un bambino e lo alza al cielo. Peccato che quell’uomo non sia affatto un bambino, ma un signore affetto da nanismo.

A quel punto i presenti urlano al presidente brasiliano: “Non è un bambino, non è un bambino!”. Soltanto allora lui, resosi conto dell’errore e inevitabilmente imbarazzato, mette giù l’uomo e si allontana in tutta fretta. In tempo per evitare di perseverare nella gaffe, ma non abbastanza da impedire ai presenti di riprendere la scena e diffondere il video sui social network.

Eugenio Palazzini