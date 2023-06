Roma, 20 giu — Un video agghiacciante per la violenza e la bestialità mostrate, una notizia che faticherà a emergere tra i media nostrani e internazionali, troppo preoccupati di non «istigare al razzismo» mostrando la realtà delle città europee, prese quotidianamente in ostaggio dagli immigrati: vengono da Bordeaux, Francia, le immagini di una signora di 73 anni e della nipotina brutalmente aggredite da un barbone extracomunitario di origine africana. L’uomo ha persino tentato di rapire la piccola.

Attimi di terrore a Bordeaux

L’episodio si è verificato sulla soglia dell’abitazione della donna, dove le due erano affacciate. Le immagini del video, diffuso dalla polizia di Bordeaux, immortalano l’immigrato trentenne — già noto alle forze dell’ordine per una ventina di reati — mentre si avvicina lentamente a nonna e nipotina; poi, notando che la donna e la bambina si stanno ritraendo nell’androne, si avventa contro l’ingresso, infilando un piede nella porta.

Brutale aggressione

Dopo essersi introdotto nell’edificio afferra le due vittime e le scaraventa per terra. In preda a una follia ferina, gli occhi sbarrati, il ghigno spaventoso, afferra la piccola, la trascina per alcuni passi, la lancia davanti a sé. La bimba, terrorizzata, riesce a sfuggirgli e gli passa davanti, riuscendo a intrufolarsi nell’ingresso del palazzo. L’africano si dilegua. L’anziana è finita in ospdale con una prognosi di pochi giorni. La polizia di Bordeaux ha diffuso il video sui social che ha reso possibile l’identificazione dell’immigrato, che è finito in manette.

Il video dell’aggressione

Burdeos, Francia, hoy. Esta es la inseguridad a lo que nos están abocando los gobiernos traidores y la UE con sus políticas de inmigración y protegiendo a estos inmigrantes antes que a los nativos. pic.twitter.com/ODcEYrUoku — NoSoyHeimdall (@Nosoyheimdall) June 19, 2023

Cristina Gauri