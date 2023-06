Roma, 20 giu – Corsa contro il tempo per rintracciare il sottomarino Titan scomparso domenica dai radar, un mezzo che stava portando un gruppo di turisti in visita al relitto del Titanic nell’Oceano Atlantico. Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi hanno dispiegato “tutte le risorse disponibili” per cercare di localizzare il sottomarino disperso. Il Titan si è immerso per un’esplorazione sul relitto del Titanic e ha soltanto fra le 70 e le 96 ore di autonomia di ossigeno. Quando la Guardia Costiera ha perso il contatto con il sottomarino della società OceanGate Expeditions, era passata un’ora e 45 minuti dall’immersione, in un’area remota a 600 chilometri dalla costa, il che rende particolarmente problematiche le operazioni di soccorso. A bordo del mezzo c’erano 5 persone. Ora sappiamo anche chi sono queste persone.

Sottomarino Titan disperso, chi c’è a bordo

Tra le cinque persone a bordo del Titan c’è Shahzada Dawood, uomo d’affari pachistano, insieme a suo figlio Suleman. E’ quanto riferito in un comunicato diffuso dalla famiglia, anticipato da Sky News. Gli altri tre passeggeri a bordo del Titan – come riportato dalla Bbc – sono il 58enne miliardario britannico Hamish Harding, il capo della società proprietaria del sottomarino, Stockton Rush e il pilota di sommergibili francese Paul-Henry Nargeolet. Stando ai calcoli dell’ammiraglio John Mauger, i cinque dispersi hanno un’autonomia di ossigeno disponibile “fra 70 e 96 ore”.

Il Titan è capace di scendere a ben 4mila metri sotto il livello del mare e ha una capienza massima esattamente di 5 passeggeri, inclusi un pilota, un membro dell’equipaggio “esperto” e tre persone paganti. Il sottomarino in questione fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da società private per portare turisti nelle profondità dell’Oceano Atlantico, appositamente per visitare i fondali sui quali sono adagiati i resti – che si trovano a 3.800 metri sotto il livello del mare – del tristemente celebre Titanic. Una visita completa al relitto del transatlantico, compresa la discesa e la risalita, richiede otto ore. Costo? 250mila dollari a persona.

Alessandro Della Guglia