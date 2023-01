Roma, 28 gen – Vi presentiamo Bryan Johnson, magnate 45enne americano che spende due milioni di dollari all’anno per bio-hackerare il proprio corpo in modo che abbia la forma fisica di un diciottenne, la pelle di un ventottenne e il cuore di un trentacinquenne. Vi siete persi? Rimanete concentrati perché i dettagli che contano devono ancora arrivare.

Bryan Johnson e il Progetto Blueprint

Circa una quindicina d’anni fa, Bryan Johnson ha venduto a eBay la Braintree Payment Solutions LLC, una società da lui fondata, per l’astronomica cifra di 800 milioni di dollari. Da quel giorno si è dedicato anima e corpo, ed è proprio il caso di dirlo, ossessivamente al culto di se stesso. Terrorizzato dall’invecchiamento e tormentato dall’inevitabilità della morte, Johnson ha assoldato trenta dottori che seguono quotidianamente ogni sua funzione corporea. Oliver Zolman, il dottore che guida il gruppo di medici, è impegnato a “invertire il processo di invecchiamento di ognuno degli organi del suo paziente”.

Ma in cosa consiste la sua routine? Sveglia ogni mattina alle cinque, assunzione di due dozzine di integratori, allenamento di un’ora consistente in venticinque esercizi diversi, per poi assumere una miscela di succo che include, tra i vari ingredienti, peptidi di collagene e creatina. Il trattamento prosegue con applicazioni di olii e gel antiossidanti. Anche la cura per l’alimentazione è un chiodo fisso, non è vero, come diceva Gordon Gekko, che “il pranzo è per chi non ha nulla da fare”. Prima di coricarsi Johnson indossa occhiali speciali che bloccano la luce blu per due ore mentre monitora i segni vitali. Apparentemente non c’è traccia di quei trattamenti tanto in voga tra i vip e sportivi famosi come i bagni di ghiaccio, l’assunzione di resveratrolo o le iniezioni di testosterone.

Come se non bastassero i trenta dottori che lo seguono, Johnson si sottopone anche a visite specialistiche mensili come risonanze magnetiche, colonscopie, ecografie ed esami del sangue per valutare, con ancora più cura, i suoi progressi. Vengono conteggiate anche le erezioni quotidiane e su questo, ce ne sia concesso, non vogliamo approfondire.

La vita di Johnson è diventata un esperimento medico scientifico, il suo nome è Progetto Blueprint. Ma perché fare tutto questo? Ce lo dice direttamente Bryan: “Quello che faccio può sembrare estremo, ma sto cercando di dimostrare che l’autolesionismo e il decadimento non sono inevitabili.”

E’ chiaro che tutti questi sogni avranno il loro prezzo e, in pieno ossequio al Nuovo Mondo venturo, saranno riservati esclusivamente alla casta più ricca del pianeta. Il resto potrà accontentarsi di vivere in affitto nella brutalità di grigie metropoli congestionate e mangiare insetti. C’è da sperare che l’eutanasia sia, se non indolore, almeno gratuita.

American Psycho

Nel 2000 esce American Psycho, pellicola diretta da Mary Harron, ispirata dall’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis, in cui Christian Bale impersona la vita di Patrick Bateman, un consulente finanziario della Wall Street dei rampanti anni Ottanta, tutti consumismo e vita mondana. Anche Bateman, come Johnson, è fissato dalla forma fisica, la sua vita è un’ossessione paranoide tesa alla ricerca della perfezione estetica, la forma è meta e frustrazione, la competizione è croce e delizia che sfida tutto, perché vuole tutto. E anche di più. Un’esistenza al confine, anzi, oltre i confini. E quando questi si superano e si sfocia nella consapevole e soddisfacente violenza omicida, nemmeno la confessione di quei reati è presa in considerazione da quello che lo circonda, perché il suo mondo è ancora più malato di lui. Johnson è un ancora un passo oltre, la sfida è rivolta verso l’ineluttabile. Lui è Prometeo, ma con almeno 800 milioni di dollari sul conto corrente.

Valerio Savioli