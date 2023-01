Roma, 28 gen – Per aver brutalmente picchiato a morte Tyre Nichols, 29enne afroamericano, sono stati arrestati 5 poliziotti dell’unità Scorpion di Memphis (Tennesse), anch’essi afroamericani. Tutti licenziati in tronco, gli agenti autori del pestaggio sono ora accusati di omicidio di secondo grado, aggressione aggravata, rapimento aggravato e cattiva condotta ufficiale. A riferirlo è Steve Mulroy, procuratore distrettuale della contea di Shelby.

Chi sono i cinque agenti arrestati e cos’è l’unità Scorpion

I cinque agenti arrestati per l’omicidio di Tyre Nichols sono: Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin e Desmond Mills Jr.

Facevano tutti parte dell’unità Scorpion, acronimo per “Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighbourhoods“. Si tratta di un’unità costituita da 50 poliziotti con l’obiettivo di abbattere i livelli di criminalità in aree considerate particolarmente difficili. La Scorpion è stata creata nel 2021, con un focus sui crimini violenti, in particolare commessi da bande. Gli agenti di questa unità speciale indossano felpe nere con cappuccio e giubbotti tattici neri con la scritta POLICE stampata sul davanti e sul retro, e guidano Dodge Chargers contrassegnate dal sigillo SCORPION.

Per entrare a farne parte “devi essere qualcuno che vuole fare la differenza, che vuole catturare il cattivo…“, ha detto alla Cbs un ex ufficiale della Scorpion. Lo scorso anno, durante un discorso pubblico, il sindaco di Memphis Jim Strickland parlò delle attività della Scorpion. Strickland fece presente che dall’ottobre 2021 al gennaio 2022, l’unità aveva effettuato 566 arresti, sequestrando 270 veicoli e 253 armi.

Cosa si intende negli Usa per omicidio di secondo grado

Negli Usa le legislazioni penali dei vari Stati, pur avendo dei punti in comune, differiscono nella sostanza sia per quanto riguarda la terminologia utilizzata per definire l’omicidio, sia nell’individuazione del suo contenuto. In ogni caso, nella legislazione penale federale e in quella della gran parte degli States, si prevedono quattro tipologie di omicidio in ordine decrescente di gravità: omicidio-murder di primo grado, omicidio-murder di secondo grado, omicidio-manslaughter volontario, omicidio-manslaughter involontario. Nel caso di specie, i 5 agenti di Memphis sono accusati di omocidio-murder di secondo grado. Quest’ultimo, nel Tennessee, è considerato come “l’uccisione consapevole di una persona” ed è classificato come un crimine di classe A, punibile con una pena dai 15 ai 60 anni di carcere.

Il precedente di Memphis

Nel giugno del 2019, a Memphis, un agente di polizia sparò a un 20enne afroamericano, uccidendolo. Dopo l’annuncio di manifestazioni per ricordare la vittima, nella città del Tennessee scoppiò la guerriglia urbana: 24 agenti feriti e tre persone arrestate, con la folla inferocita che si scagliò contro le forze dell’ordine in un quartiere periferico. Anche due giornalisti rimasero feriti. La polizia blindò allora la zona in cui si erano verificati i violenti scontri. Il 20enne ucciso, Brandon Webber, era ricercato dalla polizia e su di lui pesavano molti mandati di cattura. Memphis è tuttora considerata una delle città americane maggiormente pericolose, con il quarto tasso di criminalità più alto degli Stati Uniti.

Eugenio Palazzini