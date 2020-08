Washington, 26 ago – Negli Stati Uniti potreste passare per razzisti anche solo recandovi al ristorante. Sì perché potreste ritrovarvi in un batter d’occhio circondati da neri e altri attivisti di Black lives matter, pronti a minacciarvi, insultarvi e mettervi seduta stante “sotto processo”. La vostra colpa? Ovvio, non solidarizzare con i manifestanti, in sostanza non alzare il pugno su loro ordine e rifiutarvi di fare il saluto del Black Power. Le bande in azione a Washington

E’ quanto successo in questi giorni a Washington, durante le proteste seguite al ferimento di Jacob Blake a Kenosha nel Wisconsin: la polizia gli ha rifilato sette colpi di pistola alla schiena. La nuova strategia degli attivisti di Black lives matter consiste dunque nell’andare in giro a “caccia” di bianchi seduti al ristorante e obbligarli a solidarizzare con loro. Chi si rifiuta si becca appunto il processino, come accaduto ad una giovane coppia di ragazzi bianchi.

Le minacce di Black lives matter ad una coppia di bianchi – Video

Come si vede dalle immagini i due ragazzi sono “colpevoli” di rimanere in silenzio, addirittura la decisione di lui di coprirsi il volto con la mascherina di fronte ad una persona che gli urla in faccia viene recepita come ostile, con gli attivisti che mostrano il dito medio.

La violenza contro una ragazza

Stesse modalità di aggressione e intimidazione operate nei confronti di una ragazza, anche lei al ristorante e “rea” di non voler alzare il pugno. A minacciarla sono un gruppo di attivisti, principalmente bianchi, che le urlano in faccia “silence is violence” e “no justice no peace”. A differenza di quanto accaduto con la coppia di fidanzatini qui si arriva praticamente al contatto fisico.