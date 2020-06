Cambridge, 25 giu – Se un bianco fa svolazzare uno striscione sopra uno stadio ricordando a tutti che anche le vite dei bianchi sono importanti, verrà braccato dalla polizia, licenziato per rappresaglia antirazzista (e assieme a lui anche la propria fidanzata), tacciato di crimini contro l’umanità e gli verrà interdetto a vita l’accesso nel suddetto stadio. Se una donna di colore disumanizza un intero gruppo etnico in base al colore della loro pelle (bianca, ovviamente) auspicandone l’estinzione twittandolo più e più volte, questa verrà difesa a spada tratta anche dal proprio datore di lavoro – questo caso, l’università di Cambridge – e verrà santificata da media e opinione pubblica. Benvenuti nel bel mondo a cui ci sta preparando il Black lives matter, dove Priyamvada Gopal, docente di letteratura postcoloniale dell’Università di Cambridge, ha innescato una bufera social dopo aver pubblicato tweet che attaccano l’«essere bianchi» (whiteness) e affermano che «le vite bianche non contano», e ha incassato il pieno sostegno del rettorato dopo le proteste sorte in seguito ai suoi messaggi di odio.

Abolish whiteness — Priyamvada Gopal (@PriyamvadaGopal) June 23, 2020

All’ondata di proteste social ha fatto seguito il lancio di una petizione, Fire Cambridge Professor for Racism, (Licenziate la professoressa di Cambridge per razzismo) su change.org. Gli ideatori della raccolta di firme affermano che le dichiarazioni di Gopal sono razziste e odiose e non devono essere tollerate dalla direzione dell’Università di Cambridge. Cambridge deve pertanto attivarsi per interrompere immediatamente il rapporto lavorativo con la signora Gopal nel migliore interesse di tutti gli studenti e della comunità in generale.

Per tutta risposta, pur non riferendosi direttamente a Gopal, mercoledì sera l’Università di Cambridge si è affrettata a twittare in difesa dalla docente: «L’Università difende il diritto dei propri accademici di esprimere le loro opinioni, anche quelle che altri potrebbero trovare controverse, e deplora nel modo più assoluto gli abusi e attacchi personali. Questi attacchi sono totalmente inaccettabili e devono cessare». Chissà se a Cambridge avrebbero difeso chi sostiene esattamente il contrario della Gopal.

Cristina Gauri