Roma, 8 nov – Sono centinaia i clandestini che stanno cercando di entrare in Polonia. Si sono spinti al confine con la Bielorussia e le foto – diffuse dalla stampa locale – immortalano l’allarmante situazione. Si tratta di persone a cui il governo di Minsk ha consentito deliberatamente di recarsi in massa alla frontiere. Una sorta di grimaldello utilizzato da Lukashenko per replicare alle sanzioni impostegli dall’Unione europea. A farne le spese è però la Polonia, lasciata di fatto sola a proteggere i propri confini.

Cosa che il governo di Varsavia intende comunque fare senza indugio, come spiegato senza mezzi termini: “Siamo pronti a difendere la frontiera“, scrive su Twitter il ministro della Difesa polacco, Mariausz Blaszczak, specificando che nella zona sono stati dispiegati 12mila soldati. Fonti del ministero dell’Interno di Varsavia fanno intanto sapere che un lungo cordone delle forze dell’ordine e dei militari polacchi ha già respinto un cospicuo numero di immigrati che ha tentato di attraversare illegalmente il confine per entrare in Polonia a Kuznica Bialostocka. A breve dovrebbe inoltre iniziare un’apposita seduta dell’unità di crisi convocata dal ministro Pawel Soloch.

