Contestualmente all’introduzione del passaporto, in Cina l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici e ad altri luoghi di pubblica frequentazione è già regolato da un sistema di codici Qr. Un’applicazione traccia gli spostamenti e i contatti della rete dei cittadini ed emette un codice verde se l’utente non è stato in stretto contatto con altri contagiati o non ha viaggiato in zone a rischio focolai.

Cosa succede in Usa e Europa

Nel frattempo, Stati Uniti e Gran Bretagna sono allo studio di una forma analoga di passaporto vaccinale mentre l’Unione europea lavora a un «green pass» che consenta ai propri cittadini già vaccinati di spostarsi liberamente all’interno ed all’esterno dei confini Ue.

Ma è polemica sulla privacy: il Garante ha richiamato «l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali». Secondo l’authority «i dati relativi allo stato vaccinale, infatti, sono dati particolarmente delicati. Un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone. Conseguenze che, nel caso di specie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali».