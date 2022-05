Roma, 15 mag – La produzione di auto elettriche ha fatto salire enormemente la domanda di cobalto e rame, minerali che vengono estratti rispettivamente nella Repubblica Democratica del Congo e nello Zambia. Ma i due Paesi africani hanno tratto poco vantaggio dagli enormi depositi di queste importanti materie prime. Il motivo sta nel fatto che i minerali in questione vengono esportati quando sono ancora grezzi e la loro trasformazione in prodotti ad alto valore aggiunto avviene altrove. Ciò spiega perché questi due paesi traggono poco beneficio economico dalle estrazioni. I leader dei due paesi sono consapevoli che questa situazione è insostenibile e per tale motivo hanno deciso di firmare un accordo per creare incentivi che possano favorire la produzione di batterie per auto elettriche, così da aggiungere valore alla produzione di minerali e avere maggiori benefici economici.

Batterie per auto elettrice, l’accordo tra Congo e Zambia

Il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, ha sottolineato come questo accordo volto alla produzione di batterie per auto elettriche sia essenziale per ridurre i tassi di povertà dei due Paesi ed è importante che l’Africa smetta di essere un esportatore di materie prime grezze, iniziando a produrre prodotti ad alto valore aggiunto. Un sentimento condiviso dal presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, il quale ha sottolineato che Zambia e Repubblica Democratica del Congo possiedono l’80% dei minerali necessari per produrre batterie ma devono aggiungere valore a questi minerali per creare posti di lavoro per i giovani delle due nazioni.

Per favorire la produzione di batterie, verrà creato il Battery Council, una istituzione che avrà la supervisione su Congo e Zambia. Per mettere in pratica gli obiettivi di questo accordo e per favorire la formazione dei tecnici che dovranno produrre queste batterie è stata aperta nella città mineraria di Lubumbashi una scuola che lavora in sincronia coi politecnici dei due Paesi africani.

