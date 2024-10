Corea: strade distrutte, volantini e modifiche costituzionali. Sale la tensione

La Cina , invece, appella alla calma e propone un “accordo politico” tra le parti. Tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, dichiara: “abbiamo sempre creduto che mantenere la pace e la stabilità nella penisola e promuovere un processo di soluzione politica per le questioni in agenda sia l’unica in linea con gli interessi di tutte le parti”.

A peggiorare i già incrinati rapporti diplomatici anche il recente annuncio da parte di Pyongyang. La Corea del Nord ha infatti modificato la Costituzione durante l’Assemblea Suprema del Popolo dichiarando come “stato ostile” la Corea del Sud. Si riallontana ufficialmente ogni proposito di riunificazione, come era stato paventato già negli scorsi mesi da parte del leader nordcoreano arrivato addirittura a minacciare un attacco nucleare contro il Sud.

Roma, 18 ott – Si riaccende nuovamente lo scontro tra la Corea del Nord e la Corea del Sud . Nonostante lo stato di sospensione delle ostilità firmato con un armistizio nel 1953, non sono nuovi ad attacchi dimostrativi e propagandistici reciproci. Nello scenario asiatico fanno seguito anche alle tensioni Cina-Taiwan e alimentano un clima di forti tensioni diplomatiche e militari. Ricordiamo che quest’anno Pyongyang ha operato vari test missilistici e Seul si è impegnata in manovre di addestramento militare.