Roma, 13 mar – “Non pensate che il coronavirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta”. E’ quanto affermato dal dottor Christian Jessen, celebre nel Regno Unito come conduttore del programma televisivo Malattie Imbarazzanti. A ben vedere di imbarazzante, per non dire di decisamente vergognoso, c’è solo la dichiarazione di questo medico inglese. E la risposta al suo delirante interrogativo è piuttosto semplice: no, siamo semmai in attesa della scusa che potrebbero trovare per non licenziarlo in tronco.

“Queste parole potrebbero sembrare un po’ razziste e dovrete scusarmi”, ha pure detto Jessen. Ci dispiace, non siamo così generosi e tendiamo a non elargire scuse a chi non le merita. Eppure il medico britannico, che ha pronunciato queste vomitevoli parole durante un’intervista all’emittente Fubar Radio, dovrebbe conoscere bene i problemi causati dai virus visto che ha conseguito una laurea in medicina e chirurgia all’University College di Londra, con uno studio su HIV e malaria.

Il delirio a ruota libera del medico inglese

Invece Jessen si è permesso di sparare questa idiozia e, non pago, ha sminuito pure gli effetti del coronavirus: “Penso che sia un’epidemia vissuta più nella stampa che nella realtà. Voglio dire, se pensi all’influenza stagionale, senza prenderla troppo sul serio, l’influenza uccide migliaia ogni anno”. Discorsi da pub inglese (sparati da un avventore alla quinta pinta di birra) non da medico esperto, che soprattutto dopo il dilagare del coronavirus in tutta Europa dovrebbe almeno avere la decenza di contare fino al dieci e poi comunque tacere.

Al contrario Jessen ha pure sostenuto che il coronavirus “non colpisce le madri, non riguarda le donne incinte, e nemmeno i bambini per quanto sappiamo, perciò perché questo panico di massa? Diciamo la verità, è solo un brutto raffreddore. Non è una vera epidemia, o meglio, ovviamente lo è, ma ci preoccupiamo troppo. Beh, spero di non dovermi rimangiare queste parole!”. Ma no, avanti pure con gli sproloqui, ci mancherebbe.

Eugenio Palazzini