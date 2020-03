Roma, 13 mar – Roma, come tutte le città d’Italia, è semiblindata per le misure di contenimento del coronavirus: ingressi nei negozi scaglionati, distanze di sicurezza, autocertificazioni per spostarsi. Ma c’è qualcuno per cui le regole contenute nell’ultimo decreto di Conte sembrano non valere.

Evidentemente educati dalla logica del “i confini non esistono”, capannelli di immigrati si formano infatti quà e là nel cuore dell’Urbe, incuranti di divieti, norme e restrizioni. Bivaccano ammassati sui gradini di piazza Venezia, si spostano i greggi a ranghi ben serrati, si appollaiano spalla a spalla sopra le panche di pietra. Che avranno da fare così asserragliati in capannelli? Nessuno lo sa, nessuno controlla.

Lo testimonia il materiale video e fotografico che sta circolando in queste ore sui social e che vi proponiamo, e dal quali, peraltro, emerge la desolante assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine. Stai a vedere che ora, oltre al pagarci le pensioni, gli immigrati sono anche immuni al coronavirus…

Cristina Gauri