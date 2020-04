New York, 23 apr – Le morti legate al coronavirus nelle case di cura, di riposo e in altre strutture di assistenza a lungo termine negli Stati Uniti hanno superato la cifra di 10.000 – e il numero più alto riguarda New York. Quindi, anche negli Usa la situazione degli istituti che si occupano degli anziani è disperata: sembrano essere i principali focolai del virus.

Almeno 10.700 vittime

Un sondaggio del Wall Street Journal pubblicato mercoledì ha rilevato almeno 10.700 vittime nei 35 Stati che hanno inviato dati online o risposto a richieste di informazioni sulle morti da coronavirus. Alcuni stati, tra cui Ohio e Washington, non hanno riportato dati su tali decessi, mentre altri, come il Massachusetts e il West Virginia stanno lavorando per accelerare i test per ospiti e personale delle strutture molto simili alle Rsa italiane.

New York maglia nera

Il virus ha infettato residenti e dipendenti in almeno 4.800 strutture, portando a oltre 56.000 infezioni a livello nazionale. Il bilancio delle vittime, secondo i dati statali di mercoledì, è più alto negli stati del Nord est degli Usa, dove tre stati hanno contato più di 1.000 decessi correlati al covid-19 in case di cura e strutture di assistenza a lungo termine per anziani e malati. Il numero più alto di vittime, per un totale di 3.505, è quello di New York.

Pazienti infetti insieme a quelli sani

Al Cobble Hill Health Center, una casa di cura a Brooklyn, i funzionari statali hanno contato 55 decessi connessi al virus, ma solo uno dei residenti inclusi in quel conteggio si era effettivamente rivelato positivo al coronavirus. Gli altri pazienti sono stati diagnosticati in base ai sintomi, secondo il capo della struttura, che ha affermato di aver riportato solo 50 di questi decessi. “Abbiamo avuto grandi difficoltà a ottenere test per i nostri residenti“, ha detto il signor Tuchman, responsabile della casa di risposo, al giornale. Una donna la cui madre di 80 anni vive nella struttura di Brooklyn, nel frattempo, ha dichiarato al New York Post che i pazienti affetti da Covid-19 non vengono separati dagli altri ospiti che sono invece sani.

Ilaria Paoletti