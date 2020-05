New York, 15 mag – La popolazione giovane e “in forma” dell’Africa aiuterà il continente a evitare una strage a causa del coronavirus. O almeno, così sembrano dirci i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Meno vittime degli Usa, al pari con l’Europa

L’analisi dell’Oms (che spesso però non ci ha per niente “azzeccato” nelle previsioni) prevede che oltre un quarto di miliardo di africani contrarrà il coronavirus entro un anno. Secondo quanto riporta il Daily Mail l’Oms stima che il bilancio delle vittime africane del covid 19 raggiungerà probabilmente quota 190.000 – meno delle vittime negli Stati Uniti, approssimativamente alla pari con l’Europa. L’Africa ha una popolazione di circa 1,2 miliardi di persone, mentre l’Europa ospita “solo” 700 milioni di persone. L’Africa ha circa 900 milioni di residenti in più rispetto agli Stati Uniti.

Si stimano 190.000 vittime

Il modello matematico dell’Oms ha preso in analisi studiato 47 nazioni e stima che oltre un quinto (ovvero il 22%) degli africani contrarrà il coronavirus, per un totale di 264 milioni di persone. Di queste infezioni, fino a 44 milioni di persone manifesteranno i sintomi del Covid-19 e fino a 5,5 milioni di africani saranno probabilmente costretti al ricovero. L’Oms, inoltre, prevede che le vittime in Africa saranno circa 150.000, ma la cifra potrebbe arrivare a 190.000.

La situazione attuale

Gli scienziati avvertono anche che il virus sarà difficile da sradicare completamente in Africa e potrebbe rimanere nelle comunità per diversi anni. L’Egitto è il paese africano con il bilancio delle vittime più alto finora, con 571 vittime. Il Sudafrica ha il maggior numero di infezioni, con quasi 13.000 casi confermati.

Karamagi (Oms): “Abbiamo molti giovani. E pochi obesi”

L’analista di dati Humphrey Karamagi dell’Oms ha dichiarato al Guardian che l’Africa ha una popolazione giovane rispetto ad altri Paesi del mondo e ciò contribuirà a mantenere basso il tasso di trasmissione e ridurre le morti. L’Africa ha anche bassi livelli di obesità che è un fattore che raddoppia il rischio di morire di Covid-19, secondo un recente studio britannico. “Il più grande fattore che si manifesta nei nostri numeri è l’età”, ha spiegato Karamagi. “Abbiamo anche pochissime persone obese, anche se il numero è in aumento. Ma non ai livelli negli Stati Uniti”.

Le preoccupazioni dell’Oms

Ciò che preoccupa gli analisti dell’Oms è come reagirà il precario sistema sanitario africano: un aumento dei ricoveri ospedalieri metterà a dura prova i servizi e i programmi dedicati ad affrontare altri problemi di salute come l’HIV, la tubercolosi, la malaria e la malnutrizione. Le nazioni africane più piccole, secondo questo studio, saranno maggiormente a rischio, con le Mauritius “osservate speciali”. Tra i paesi africani più grandi, invece, la ricerca prevede che Camerun, Sudafrica e Algeria sarebbero maggiormente a rischio a causa di gravi focolai. La Nigeria dovrebbe avere il maggior numero di infezioni nel complesso, ma non più pro capite, in virtù della più grande popolazione africana: un sesto degli africani vive in Nigeria, che ha 200 milioni di abitanti.

Ilaria Paoletti