Ornella Vanoni ritorna sui suoi passi e fa mea culpa dopo l'intervento tranchant sul ritorno a casa e la conversione della cooperante Silvia Romano, liberata sabato scorso dopo un anno e mezzo di prigionia nelle mani dei terroristi di Al Shabaab. La cantante aveva postato sui social una frase provocatoria, in seguito rimossa: «Se era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l'avete liberata?». Ora, in un'intervista a Repubblica, riferisce di essersi pentita: «Ho sbagliato. E lo dico senza problemi», spiega .«Volevo fare una battuta, ma non è il momento. Mi è venuta perché è il mio carattere. Ma io ho un grande rispetto per questa ragazza, ed era meglio stare zitti perché non sappiamo niente di quello che pensa, se per esempio è stata costretta a convertirsi o no. Per me sì, ma se serve a non morire a 25 anni anch'io mi converto subito e metto la veste verde».

A quanto pare l’intervista rilasciata dalla popolare cantante ha tutto il sapore di una Canossa dettata da preoccupazioni legate alle reazioni indignate di una parte del pubblico più politicamente corretto e a quelle del solito circuito mediatico custode della ortodossia progressista. D’altronde, sia pure in chiave paradossale e sarcastica, cosa aveva detto di davvero così esecrabile e censurabile la Vanoni? Aveva semplicemente fatto notare il cortocircuito di una narrazione che dipingeva la volontaria rapita, convertita di sua spontanea volontà e trattata con tutti i riguardi da un gruppo che nel corso degli anni si è reso responsabile di sanguinosi massacri.

E’ davvero più grave una battuta in apparenza insensibile o la volontà di far calare l’oblio più completo sul gruppo che ha rapito la Romano e le atrocità commesse nel corso degli anni dai jihadisti? Nella stessa intervista, d’altronde, la Vanoni continua a dirsi persuasa della non spontaneità della conversione – cosa su cui possono davvero esserci pochi dubbi. Era soltanto una critica appuntita, quella della cantante, a una certa mentalità che è riuscita – per quanto assurdo possa sembrare – nel trasformare persino un gruppo jihadista in una sorta di villaggio vacanze del multiculturalismo.

