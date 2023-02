Roma, 26 feb – Gli ostacoli alla crescita economica in Africa non mancano. L’elenco al riguardo è lungo e comprende senz’altro l’aumento dei prezzi delle derrate alimentari e dei carburanti, l’incremento dei tassi di interesse per fermare l’inflazione, la siccità che rende più difficile sfamare la popolazione e il debito estero che pesa come un macigno sui bilanci di diversi Stati africani. In una simile situazione sarebbe insomma facile essere pessimisti sulle prospettive di crescita, ma nonostante tutto le stime ci dicono altro.

Africa, le previsioni sulla crescita economica

Dopo una crescita media del 4,8% nel 2021 e del 3,8% nel 2022, l’Africa è destinata a crescere del 4% nel 2023 e nel 2024, un valore superiore alla media globale che dimostra il dinamismo di diverse nazioni del continente nero. A stimarlo è la Banca Africana di Sviluppo in un rapporto rilasciato poche settimane fa. Pur sottolineando i suddetti problemi che possono ostacolare la crescita economica, l’ente ha mostrato fiducia nelle prospettive economiche di medio termine dei Paesi del continente africano.

Anche le previsioni delle Nazioni Unite, nel suo nuovo rapporto “World Economic Situation and Prospects 2023”, sono decisamente positive. Nel documento Onu si prevede che il prodotto interno lordo (Pil) del continente africano crescerà del 4% nel 2023 e del 3,8% nel 2024.

Le nazioni che cresceranno di più

Secondo la Banca Africana diversi paesi africani avranno una crescita superiore del 5,5% e possono essere elencati tra quelli con crescita più alta in assoluto a livello mondiale. Nello specifico, ecco le nazioni che dovrebbero crescere di più: Ruanda (7,9%), Costa D’Avorio (7,1%), Benin (6,4%), Etiopia (6%), Tanzania (5,6%), Democratica Repubblica del Congo (6,8%), Gambia (6,4%), Mozambico (6,5%), Niger (9,6%), Senegal (9,4%) e Togo (6,3%).

Ovviamente al netto di questi alti tassi di crescita, la strada per lo sviluppo resta ancora lunga e la stessa Banca Africana di Sviluppo ha dato dei suggerimenti per accelerare il processo: forti politiche monetarie per controllare l’inflazione, incremento del commercio intra-africano e politiche di riduzione del debito interno ed estero.

