Roma, 13 feb – Dall’Ucraina alla Libia è un attimo, vediamo perché. Mosca punta a riaprire la propria ambasciata a Tripoli, entro giugno. Ha chiuso la sede diplomatica nel 2014 in un contesto di deterioramento della situazione della sicurezza, ma a differenza di altri Paesi, la Russia non l’ha mai riaperta. I suoi diplomatici non sono stati i benvenuti in Tripolitania, a causa del forte sostegno dato al generale “ribelle” della Libia orientale, il capo dell’Esercito nazionale libico (LNA) Khalifa Haftar, sostenuto dalla forza paramilitare russa Wagner.

Libia, le mosse russe

L’uomo chiave russo in Libia è l’incaricato d’affari Jamshed Boltaev. Questo discreto diplomatico, un arabista addestrato presso il Mgimo (Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca), in precedenza dirigeva il consolato di Hurgada, in Egitto, inaugurato nel 2017, due anni dopo lo schianto di un Airbus della compagnia russa Metrojet sul Sinai, in cui sono morti 212 cittadini russi. Adesso Mosca è preoccupata di garantire la sicurezza dell’ambasciata e dei cittadini russi che vanno a Tripoli. La questione è stata affrontata dalla delegazione militare russa che ha visitato la città lo scorso novembre ed è stata ricevuta dal capo di stato maggiore Mohamed al-Haddad.

Al Cremlino il fascicolo libico è strettamente monitorato dall’assistente direttore per il Nord Africa e il Medio Oriente del ministero degli Affari Esteri, Ivan Molotkov. È stato lui a ricevere, il 31 gennaio, la piccola delegazione libica. Era stato lui che aveva mantenuto un canale di comunicazione con le autorità di Fayez Sarraj, ex premier di Tripoli, mentre Mosca non nascondeva oramai più la sua preferenza per la Cirenaica. Ivan Molotkov lavora a stretto contatto con due vice ministri degli Esteri: Mikhail Bogdanov, “Mr. Africa” di Vladimir Putin, e Sergei Vershinin, responsabile del Medio Oriente. È stato quest’ultimo a ricevere il capo ad interim della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Stephanie Williams, a metà gennaio a Mosca, dove vi sono state discussioni tese. Più cordiale invece è stato il colloquio tra Mikhail Bogdanov il 17 dicembre con Mohamed al-Maghrawi, il nuovo ambasciatore libico in Russia, nominato a novembre dalle autorità di Tripoli.

Gli interessi di Mosca nell’ex colonia italiana

Tornando a Tripoli, i diplomatici russi ammettono il fallimento del loro sostegno a Haftar e della loro “scommessa” su Saif al-Islam Gheddafi, la cui candidatura alle elezioni presidenziali del 24 dicembre ha contribuito notevolmente a silurarlo, facendo il gioco del primo ministro Abdelhamid Dabaiba, quasi sicuro di rimanere in carica Da allora, Mosca sta cercando di sfruttare al meglio una situazione politico-diplomatica più fluida che mai. Prima di tutto, si tratta di ostacolare il più possibile Washington, come illustrato dalla decisione russa di limitare il rinnovo del mandato dell’Unsmil. Obiettivo: strappare la nomina di un nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite per accelerare la partenza di Williams, distaccato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Mosca spera anche di recuperare il maggior numero di attività petrolifere e di gas. Gazprom detiene già concessioni produttive nel bacino di Ghadames (ovest) e altre nel bacino di Sirte (est), in collaborazione con la Wintershall tedesca. Tatneft sta esplorando il bacino di Ghadames, mentre Rosneft ha firmato un accordo per lavorare il petrolio greggio con National Oil Corp (NOC) nel 2017. La Russia aveva già espresso il suo desiderio di aumentare la sua presenza nel settore del petrolio e del gas libici a margine della conferenza ministeriale dell’Iniziativa di stabilizzazione della Libia il 21 ottobre a Tripoli. Ma il tiro alla fune tra il capo del NOC Mustafa Sanalla e il ministro del petrolio Mohamed Aoun rallenta le discussioni.

La Libia può risolvere la crisi Ucraina?

A livello militare, d’altra parte, Mosca non intende rinunciare a un centimetro di terreno senza un risarcimento sostanziale. Le ripetute richieste di Tripoli e della comunità internazionale di iniziare il ritiro degli uomini di Wagner che sostengono l’Anl si sono scontrate contro il muro di gomma russo. Bengasi d’altra parte è servita anche come scalo per il Tupolev dell’aviazione militare russa, che ha trasportato i primi “istruttori” di Wagner a Bamako, in Mali, lo scorso dicembre. Rimane in loco anche lo squadrone da cacciabombardiere MiG-29 e Sukhoi-24 di stanza dalla metà del 2020 a Joufra.

Non dimentichiamoci che, Russia a parte, bisognerebbe anche ricordare che sarebbe necessario esaminare il fascicolo relativo al ritiro di centinaia di ufficiali, istruttori e piloti di droni turchi istituiti per sostenere l’esercito della Libia occidentale. Attraverso questi schieramenti, Ankara e Mosca sono i garanti de facto del cessate il fuoco dell’ottobre 2021, che ha creato una linea di demarcazione lungo l’asse Sirte-Joufra. Tuttavia, questo accordo potrebbe essere rivisto come parte del principale negoziato diplomatico-militare che Vladimir Putin vuole condurre con il suo omologo americano Joe Biden durante la crisi ucraina.

Roberto Favazzo