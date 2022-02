Roma, 13 feb – Una protesta nata in Canada – con i camionisti che hanno occupato per giorni la capitale Ottawa per protestare contro le restrizioni anti Covid imposte dal governo di Justin Trudeau – che ha ispirato in particolare prima i truckers neozelandesi e poi i francesi contrari al pass vaccinale, l’equivalente del green pass italiano. Così ieri a Parigi è andato in scena il cosiddetto “convoglio della libertà”, con pesanti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Centinaia di auto, camper, camion e furgoni – tremila in tutto secondo la polizia – sono stati bloccati dagli agenti.

Parigi, il “convoglio della libertà” contro il pass vaccinale

Plusieurs dizaines de véhicules du #convoidelaliberte ont réussi à accéder aux #champselysees et au rond point de l'étoile. pic.twitter.com/YNS2vo6k4Y — Xenia (@XeniaReports) February 12, 2022

Scontri e lacrimogeni: 44 arresti nella capitale francese

In una nota, la polizia francese fa sapere di aver arrestato 44 persone in tutto. Oltre 200 automobilisti sono stati multati per manifestazione non autorizzata e circa 7mila agenti sono stati dispiegati nella capitale transalpina.

Per tutta la giornata di ieri la situazione è rimasta a dir poco esplosiva, con le forze dell’ordine che hanno effettuato un massiccio lancio di lacrimogeni. La contestazione si è concentrata negli Champs Elysées, con i manifestanti spinti poi verso Place de la Concorde, dove sono avvenute diverse cariche. Proteste anche in altre zone della capitale francese, come Place d’Italie.

Premières lacrymogènes pour lancer les festivités Place d’Italie à Paris / rien de tel pour échauffer les esprits #ConvoidelaLiberte #convoisdelaliberte #GiletsJaunes pic.twitter.com/oalOvehQAV — Charli☀️🦎 (@CharliB97783485) February 12, 2022

Tra le persone fermate e interrogate, c’è Jerome Rodrigues, uno dei leader dei gilet gialli. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, nella serata di ieri ha scritto su Twitter che sono state multate 337 persone in tutto e 54 sono state interrogate.