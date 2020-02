Parigi, 4 feb – Christophe Castaner, ministro dell’Interno francese, ha dichiarato oggi che un’adolescente di nome Mila e la sua famiglia sono ufficialmente “protetti dalla polizia“, ​​perché la ragazza è oggetto di minacce di morte per aver criticato l’Islam in un video diffuso sui suoi social.

Adolescente e lesbica, contro l’Islam

“Mila e la sua famiglia sono oggetto di una vigilanza speciale” ha detto il ministro.

La studentessa di 16 anni è stata messa sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute da lei e dalla sua famiglia per aver pubblicato un video sui suoi profili social in cui criticava l’Islam. Mila, infatti, è lesbica dichiarata e pare si sia sfogata su internet, riprendendosi in un video, a causa di alcuni insulti omofobici ricevuti da un utente di religione musulmana. Dalla pubblicazione del video, Mila è stata sospesa da scuola per la sua stessa sicurezza e rimane senza istruzione. Molte minacce di morte sono state effettivamente fatte contro il giovane nei commenti al video; Mila ha anche presentato una denuncia. Un’indagine è stata aperta per trovare gli autori di queste minacce.

Il video dello scandalo

Nel video incriminato, Mila aveva raccontato di un recente conflitto con un giovane islamico che l’ha insultata online discriminandola per il suo orientamento sessuale, prima di attaccare i musulmani: “Il Corano? C’è solo odio lì dentro. L’Islam è merda” avrebbe detto. Da allora tutti i suoi profili social risultano essere chiusi. Ma Mila non sembra pentirsi delle parole dette nel video: ospite al programma Quotidien sul canale Tmc, Mila si è scusata per aver insultato le persone che praticano la loro religione “in pace” e ha detto di essersi pentita della “volgarità” delle sue affermazioni, ma parallelamente ha difeso le sue opinioni: “Non ho assolutamente rimpianti per quello che ho detto nel video, era davvero il mio pensiero“, ha detto all’intervistatrice. In difesa della teenager si è pronunciata anche Marine Le Pen che, sebbene non ne condivida il pensiero o la volgarità, difende il suo diritto ad esprimerlo.

Ilaria Paoletti