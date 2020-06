Roma, 22 giu – Deve essere veramente alta la considerazione che l’Oms ha dei cittadini se per ricordare le principali regole del distanziamento sociale è dovuta ricorrere a un cartone animato raffigurante la caricatura di Mr. Bean. Quindi la parodia della parodia di un personaggio che non brilla certo per sagacia. Ne ha dato notizia AdnKronos.

Eppure il video è lì, sulla pagina istituzionale dell’Organizzazione mondiale della sanità, dove il cartone – doppiato dallo stesso Rowan Atkinson che si è prestato a questa pantomima – ci ricorda l’importanza di lavarci le mani, di distanziarci socialmente ma al tempo stesso di dimostrare umanità e calore verso il prossimo. Un messaggio affidato proprio a Mister Bean, un personaggio totalmente privo di vita sociale e il cui migliore amico è un orsetto di pelouche.

«Il Covid-19 – ha commentato entusiasta Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms – influenza ogni aspetto della vita umana e dobbiamo usare tutti gli strumenti a nostra disposizione per condividere informazioni salvavita con tutte le persone in tutto il mondo. Sono grato per il supporto del team e di Mr. Bean per aver prestato la sua voce e il suo talento per diffondere consigli vitali su distanziamento fisico, igiene e conoscenza dei sintomi”.

L’ideona è stata lanciata oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità, in collaborazione con Project Everyone e Tiger Aspect Productions. Insomma, una trovata frutto dello sforzo mentale collettivo di un think tank – si dice così oggi, no? – a servizio di un’Organizzazione ormai più famosa per scivoloni, gaffe, figuracce e dietro front – alcuni dei quali sono probabilmente costati migliaia di vite umane – in materia di coronavirus. A pensarci bene, Mr.Bean simboleggia alla perfezione l’apoteosi della farsa a cui è arrivata la tanto sopravvalutata istituzione internazionale.

Cristina Gauri