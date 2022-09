Roma, 8 set — Mangiare meno carne, ce lo chiedono Bruxelles, Greta (ma che fine avrà fatto?), Bill Gates e Leonardo Di Caprio con le sue fabbriche di hamburger sintetici olandesi foraggiate dalla Ue nel nome della sostenibilità e dell’ambiente: e — guarda caso — è proprio dall’Olanda che arriva il primo stop all’esposizione nelle vie cittadine delle pubblicità di prodotti a base di carne.

L’apripista è la città di Haarlem, dove il consiglio comunale ha stabilito che dal 2024 sarà proibito esporre cartelloni che pubblicizzino bistecche & co. La cittadina, un centro di circa 160mila abitanti situato a una decina di chilometri da Amsterdam, sarà a prima al mondo ad adottare questa politica. Il divieto potrà entrare in vigore solo nel 2024 in attesa delle scadenze di tutti i permessi dati in concessione ai produttori di carne.

In Olanda la prima città a proibire le pubblicità della carne

L’iniziativa arriva dal consigliere Ziggy Klazes del partito ambientalista GroenLinks (Sinistra verde), e mira alla disincentivazione del consumo di carne nel tentativo di ridurre le emissioni di gas serra prodotte dal bestiame di allevamento, il 14,5% delle emissioni totali prodotte dall’uomo secondo l’Onu. Il consigliere Klazes, auspicando che l’iniziativa venga imitata da altre città e — ancor meglio — a livello nazionale, ha assicurato al canale radiofonico Haarlem105 che proibendo le pubblicità della carne non si vuole certo imporre un regime alimentare alla cittadinanza, figuriamoci. Non subito, per lo meno. «Se le persone vogliono continuare a mangiare carne, bene. Ma non possiamo dire loro che c’è una crisi climatica e allo stesso tempo incoraggiarle ad acquistare prodotti che sono la causa di questa crisi». La filiera della carne e il suo indotto, si è deciso, sarà posta sull’altare sacrificale, con buona pace degli allevatori e dell’occupazione nel settore.