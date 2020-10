Washington, 2 ott – Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al coronavirus. A darne la notizia è lo stesso presidente degli Stati Uniti su Twitter: “La first lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!“.

Il presidente e la first lady in quarantena alla Casa Bianca

In un breve comunicato, il medico personale del presidente Usa, Sean Conley, ha confermato la positività della coppia presidenziale: “Il presidente e la first lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere a casa all’interno della Casa Bianca durante la loro convalescenza. (…) State tranquilli che il presidente continuerà a portare avanti i suoi doveri senza alcuna interruzione mentre si riprenderà, e io continuerò ad aggiornarvi su tutti gli sviluppi”, fa sapere Conley.

Salta il tour elettorale in Florida

Tuttavia, almeno per il momento Trump ha disdetto il tour elettorale in Florida, previsto per le prossime ore, stravolgendo l’agenda e rischiando di complicare gli ultimi appuntamenti della campagna per le presidenziali a ormai soltanto 32 giorni al voto. La fisrt lady a sua volta ha twittato: “Come troppi americani hanno fatto quest’anno, anch’io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme”.

La catena dei contagi iniziata da Hope Hicks, consigliera del presidente

La coppia presidenziale si è ritirata in quarantena alcune ore fa, dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva. Secondo indiscrezioni, la Casa Bianca era a conoscenza della positività di Hicks già da 24 ore. La consigliera negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull’Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, compreso il controverso dibattito tv contro il candidato dem Joe Biden a Cleveland. I video del giorno del dibattito mostrano Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e Jared Kushner, il genero e consigliere di Trump. Eppure Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della Casa Bianca, era una delle poche nell’amministrazione che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni. “L’ho appena saputo”, ha detto Trump lasciando intendere che la sua consigliera potesse essere stata contagiata da un militare o un poliziotto. “E’ molto difficile quando sei con i militari o con le forze dell’ordine e vogliono abbracciarti e baciarti perché stiamo facendo veramente un buon lavoro, allora ti avvicini e le cose succedono”, ha affermato il presidente.

Ludovica Colli