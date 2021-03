Roma, 9 mar – «Le donne appartengono alla cucina»: con questo ironico slogan Burger King ha pubblicizzato, per l’8 marzo, il lancio di una borsa di studio per donne chef finanziata dalla fondazione dello stesso colosso del fast-food. La pubblicità è stata diffusa a mezzo Twitter sull’account britannico della società e sul New York Times.

Neanche che c’è bisogno di dirlo, lo slogan ha sortito l’effetto del proverbiale drappo rosso agitato davanti al toro (il toro è la galassia politically correct), o del campanello per i cagnolini di Pavlov, se più vi piace. Beghine femministe e accoliti vari hanno fatto a gara per caricare a testa bassa e bava alla bocca quei furboni di Burger King, con tutto il solito Circo Togni di anatemi, frignate e minacce di boicottaggio. Boicottaggio da cui alcune femministe trarrebbero giovamento, considerata la mole fisica di molte di loro.

Morale della favola, il nome di Burger King – tra le condanne buoniste e il plauso di chi ha conservato il senso dell’umorismo – è schizzato alle prime posizioni dei trending topics di Twitter. Difficile pensare che gli strapagati esperti di marketing e i direttori commerciali della catena non sapessero in che tunnel si stavano infilando. Ma lo hanno fatto lo stesso, e il risultato è stato che se ne è parlato, pure troppo.

Tanto da convincere i cervelloni del marketing a fare la marcia indietro di rito – anche questa, a nostro avviso palesemente prevista e messa in cartellone – di fronte agli ululati delle femministe. «Vi ascoltiamo – ha quindi twittato Burger King –. Il nostro tweet iniziale era sbagliato e ne siamo dispiaciuti. Il nostro scopo era portare alla vostra attenzione che solo il 20% degli chef professionisti in Gran Bretagna è costituito da donne e che volevamo cambiare la situazione offrendo delle borse di studio. La prossima volta faremo meglio».

We hear you. We got our initial tweet wrong and we’re sorry. Our aim was to draw attention to the fact that only 20% of professional chefs in UK kitchens are women and to help change that by awarding culinary scholarships. We will do better next time.

