Roma, 29 apr – La guerra in Ucraina ha avuto conseguenze negative per i paesi dell’Africa centrale perché ha portato a un forte aumento dei prezzi dei cereali e dei carburanti, causando un incremento dei tassi di povertà in una zona già colpita da guerre e carestie.

Per risolvere questo problema, circa un mese fa i leader di Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Guinea Equatoriale, Gabon e Congo di sono riuniti a Yaoundé per trovare un rimedio a questa situazione e hanno deciso di ridurre le importazioni di derrate alimentari, vestiti e manufatti provenienti da Cina, Russia, Ucraina e Unione Europea al fine di stimolare la produzione locale e creare posti di lavoro.

Perché l’Africa centrale si impegna a ridurre le importazioni

Daniel Ona Ondo, presidente della Comunità economica e monetaria dell’Africa Centrale, ha commentato questa decisione sottolineando la necessità di aumentare la produzione locale al fine di stimolare le economie africane, riducendo inoltre la dipendenza dalle esportazioni di petrolio per evitare che questi Paesi subiscano oscillazioni dei prezzi su cui non hanno controllo. Per portare avanti questo programma, verranno investiti 5 milioni di dollari che arriveranno da contributi dei Paesi dell’Africa centrale e da prestiti ad hoc.

Per capire l’importanza di questa decisione, basti pensare che prima della guerra in Ucraina questi Paesi importavano da Russia e Ucraina l’80% del grano e il 60% dei carburanti. Le interruzioni delle importazioni causate dal conflitto in atto, hanno evidenziato la vulnerabilità dell’Africa centrale e la sua dipendenza dagli altri.

Giuseppe De Santis