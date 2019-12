Roma, 1 dic – Sono passati tre anni da quando l’Egitto, in gravi difficoltà economiche, è stato costretto a prendere in prestito 12 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale e obbligato ad adottare misure lacrime e sangue quali la svalutazione della propria moneta, l’imposizione dell’Iva e il taglio dei sussidi ai carburanti. Adesso le cose stanno lentamente migliorando.

Egitto in forte crescita

Secondo un rapporto rilasciato di recente dalla Banca Mondiale quest’anno l’economia egiziana è destinata a crescere del 5,8%, mentre il prossimo dovrebbe centrare un tondo +6%. A trainare la crescita sono l’estrazione di gas, il turismo, il commercio e il settore edile.

Quanto ad altri indicatori macroeconomici, le esportazioni nette sono aumentate, così come sono cresciuti gli investimenti stranieri e la disoccupazione è leggermente diminuita, al pari del livello del debito pubblico e dell’inflazione.

Le debolezze dello sviluppo egiziano

Certo la situazione è migliorata ma resta ancora tantissimo da fare, tant’è che la stessa Banca Mondiale ha sottolineato come la crescita resti concentrata nel settore degli idrocarburi, che di per sé crea poca occupazione, mentre resta debole nel settore privato e non a caso il tasso dei senza lavoro, seppur diminuito, resta ancora alto come alto rimane il numero di persone che vivono in povertà.

Le cose da fare sono tante ma almeno il governo ha iniziato ad attuare riforme che possano garantire sviluppo sul medio termine. Un passaggio importante perché solo una robusta crescita può ridurre la povertà.

Giuseppe De Santis