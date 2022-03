Roma, 16 mar — Prosegue allegramente il siparietto social tra Elon Musk e i russi: non pago di aver sfidato il presidente Putin a duello («Posta in gioco: l’Ucraina»), beccandosi la bacchettata del direttore dell’agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin, il Ceo di Tesla è riuscito a infastidire persino il temutissimo Ramzan Kadyrov.

Kadyrov risponde a Musk e lo chiama “Elona”

Dal suo canale Telegram, infatti, il capo della Repubblica Cecena ha lanciato un avvertimento «amichevole» al dispettoso miliardario: «Elon Musk, un consiglio», scrive. «Non misurare la tua forza con quella di Putin. Siete in due categorie completamente differenti. Tu, nell’angolo rosso del ring, un uomo d’affari e utente Twitter; e Putin in quello blu, politico e stratega di fama mondiale capace di mettere in soggezione l’Occidente. Vladimir Vladimirovich potrebbe risultare antisportivo battendoti a morte. Tu sei un avversario molto più debole». Kadyrov ha inoltre invitato Elon Musk a «pompare un po’ quei muscoli per passare dalla gentile ed effeminata Elona al brutale Elon che devi diventare se vuoi batterti con Putin». Il leader ceceno ha concluso il messaggio suggerendo al fondatore di SpaceX di allenarsi all’Università delle forze speciali russe, l’Akhmat Fight Club. «Tornerai dalla Repubblica cecena che sarai una persona completamente diversa Elon, cioè Elona».

E Musk gli risponde per le rime

Non è ancora chiaro se Musk sarebbe effettivamente in grado di affrontare Putin in combattimento, ma per quanto riguarda le sue doti da troll social, nessuno ha dubbi. Così ha risposto a Kadyrov: «Grazie per l’offerta, ma un allenamento così eccellente mi darebbe troppo vantaggio», dice. «Se (Putin) ha paura di combattere, accetterò di usare solo la mia mano sinistra. E non sono nemmeno mancino», ha aggiunto, firmandosi «Elona». Ma non è finita: non pago della risposta, ha cambiato il nome del profilo in «Elona Musk» per stuzzicare ulteriormente Kadyrov, il quale ha notoriamente poca simpatia — per usare un eufemismo — per gay, effemminati e compagnia arcobaleno varia.