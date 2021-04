Roma, 8 apr – Due poltrone per tre. E la terza persona, quella rimasta senza poltrona, è la presidente della Commissione europea. Nella sala dello scintillante palazzo presidenziale, il “sultano” Erdogan ha trattato così Ursula von der Leyen, come se fosse una sgradita presenza da relegare in curva ospiti. Il gesto del leader turco è stato considerato profondamente villano, al contempo una mancanza di rispetto nei confronti di una donna e un deprecabile sgarro protocollare.

Ma a dirla tutta, come fatto notare da molti, lo sarebbe ancor di più quello di Charles Michel. Perché il presidente del Consiglio europeo si è adeguato senza reagire, senza cedere il proprio posto alla von der Leyen e senza dare il benché minimo segno di aver colto la gravità della situazione. Automatismo d’accettazione che la dice lunga sull’atteggiamento supino di certi rappresentanti Ue, vassalli silenti, privi di orgoglio sia in casa propria che in casa d’altri.

Fin qui la pura questione di stile. Per quanto il fatto in sé andrebbe valutato bene e la Turchia abbia precisato che “durante la visita è stato seguito il protocollo standard. La presidente della Commissione europea non è stata trattata in modo diverso. Né la delegazione Ue ha chiesto una diversa disposizione”. Ma andiamo oltre, perché serve andare oltre.

Erdogan, una minaccia ignorata

Questa vicenda che sta indignando tutti ci inquadra in realtà tutta l’inconsistenza del verbo correct e supera di gran lunga la proverbiale stoltizia di chi guarda il dito anziché la luna. E’ la rappresentazione plastica del volgare vocitus del dibattito politico, ridotto a degradante gossip.

L’Europa non mosse un dito quando Erdogan invase la Siria. Non ebbe alcunché da dire neppure quando spedì mercenari in Libia sottraendo all’Italia l’ultimo coriandolo di rilevanza nella nostra ex colonia. Cherubini cori non si alzarono quando Erdogan aprì le frontiere per consentire a decine di migliaia di immigrati irregolari di raggiungere il confine con la Grecia. Non si udirono peana nemmeno quando Erdogan inviò poi le forze speciali turche per aiutare i clandestini a entrare in territorio greco, dunque europeo. E nessuno si indignò sui social quando lo stesso Erdogan spedì jihadisti in Nagorno-Karabakh, spostandoli dal nord della Siria dove combattevano contro curdi ed esercito di Damasco.

Il “sultano” turco è l’artefice di una politica neo-ottomana che ha tre precisi obiettivi: destabilizzare il Medio Oriente, occupare spazi in Nord Africa e tenere in scacco l’Europa. Per questo è una minaccia, non per un estemporaneo gesto cafone. Piantiamola di concentrarci sul futile e togliamo noi la sedia al “sultano”, sul serio e una volta per tutte.

