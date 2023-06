Roma, 21 giu — Dana Rivers, l’ex attivista trans che ammazzò barbaramente una famiglia di tre persone e ne fece un rogo, passerà il resto della vita in galera senza possibilità di libertà condizionale. Lo ha sentenziato il 15 giugno, il giudice Scott Patton, che ha definito il caso «il crimine più depravato» che avesse mai gestito durante i suoi 33 anni di mandato. Peccato che di «giustizia» in questo caso è davvero difficile parlare: Rivers, 68 anni, si identifica come donna e grazie alle inique leggi californiane sconterà il «fine pena mai» in un carcere femminile.

L’efferato triplice omicidio compiuto dall’attivista trans nel 2016 sconvolse la comunità Lgbt americana per ferocia e sadismo dell’esecuzione. A perdere la vita furono due donne lesbiche unite in matrimonio civile, Charlotte Reed e Patricia Wright, e il figlio Benny Diambu-Wright.

In base all’attuale legge della California, Rivers può essere accolto in un istituto correzionale femminile, perché «legalmente donna». La California, come è noto, ha una delle politiche di self-id carcerario tra le più liberali del Paese, fatto che sta mettendo in pericolo le vite di migliaia di donne detenute nelle strutture dello Stato. Non è un caso che immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge sull’autoidentificazione i centri correzionali della California siano stati colpiti da centinaia di richieste di trasferimento da parte di detenuti maschi, mai identificatisi come «trans» prima di allora. I detenuti maschi non hanno dunque bisogno di identificarsi come transgender per richiedere il trasferimento o la sistemazione immediata in un carcere femminile e possono semplicemente dichiararsi «non conformi al genere» o non binari.