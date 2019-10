Roma, 25 ott – Ieri 24 ottobre è stata traslata la salma del Generale Francisco Franco, e portata via dal monumento della Valle dei Caduti, vicino a Madrid, eretto per commemorare tutti i soldati, vincitori e vinti della Guerra Civile (1936-1939). Il governo spagnolo ha deciso di rimuoverlo da quel posto, così caro al generale e contrariamente alle volontà dei familiari. Il tentativo è di non permettere che ci siano più i pellegrinaggi di nostalgici del franchismo. L’omaggio a Franco probabilmente non smetterà mai, anche se quel corpo è stato portato nel cimitero di El Pardo, scelto dal governo. Questa operazione è stata fatta senza testimoni, senza che la sua bara fosse avvolta dalla bandiera spagnola per la quale il generale ha combattuto. Il silenzio della Chiesa che è stata difesa durante la Guerra Civile, è inspiegabile e triste.





La violenza rossa contro i sacerdoti

Mario Iannacone scrive nella rivista il Timone del maggio 2017: “La Repubblica poteva essere un’occasione di concordia nazionale, nonostante la gran parte degli spagnoli fossero rimasti monarchici e cattolici ma, purtroppo, andò diversamente. Nonostante il profilo anticattolico dei repubblicani, la Santa Sede riconobbe il nuovo Stato negli atti ufficiali e nelle dichiarazioni pubbliche e “tuttavia a queste generose manifestazioni dei vescovi (…) le nuove autorità repubblicane non seppero o non vollero rispondere con la stessa generosità” (Vincent Càrcel)”. Poi la Chiesa Spagnola dovette mutare rotta, incominciò a stare vicino al Generale Franco, quando iniziò il massacro dei religiosi e la distruzione delle chiese. Le cifre della barbarie dei miliziani rossi non sono ricordate, ma si parla di 17000 sacerdoti e 12 vescovi uccisi, 20000 chiese distrutte, solo a Barcellona 200, e 2000 in Catalogna, solo nel febbraio 1937.

Il triste silenzio

Le violenze furono tantissime, la Spagna ritrovò con Franco stabilità. Quelle chiese furono in parte ricostruite, per tante altre questo non fu possibile. I miliziani sparavano alle Croci, alla Madonne, ai Santi che toglievano dalle chiese. Impossibile raccontare l’orrore. Nel 1997 la stampa spagnola riportò che i vescovi spagnoli chiesero pubblicamente scusa per l’appoggio dato dalla Chiesa al generale Franco durante la Guerra Civile. Mi chiedo, allora, perché questa poca gratitudine verso Franco? Ho conosciuto sacerdoti che mi raccontavano che in seminario, durante il pranzo, uno di loro, a turno, leggeva l’Assedio dell’Alcazar: tutti erano con Franco. Ora l’unico che si è battuto perché il corpo di Franco non fosse rimosso é quell’abate che veglia il sonno del Generale e dei Caduti. La Chiesa, attualmente, rimane in triste silenzio, non ha preso nessuna posizione di difesa verso chi ha fermato il massacro dei miliziani rossi.

Emilio Del Bel Belluz