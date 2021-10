Roma, 16 ott – Quando siedeva sullo scranno più alto della Banca centrale europea, Mario Draghi fu l’artefice del salvataggio dell’euro. Avvenuto a discapito dei popoli che tale valuta usavano ed ancora utilizzano. Questo a partire dalla Grecia, passando per Spagna, Portogallo per arrivare infine all’Italia. I relativi dati economici – che parlano di crollo della produzione industriale ed esplosione della disoccupazione, tra gli altri – hanno insomma la testa dura. E ci raccontano che le nazioni che hanno adottato la moneta unica hanno avuto, in termini di sviluppo, i risultati peggiori.

Non è un caso che in molte nazioni dell’Est, nonostante un formale obbligo insito nei trattati di adesione all’Unione Europa, i relativi governi non abbiano la benché minima intenzione di adottare la moneta di Bruxelles. Una scelta che sembra ampiamente spalleggiata dall’opinione pubblica.

Il no dei cittadini della Bulgaria all’euro

Sulla possibilità, ad esempio, di introdurre l’euro in Bulgaria, la società specializzata Trend Agency lo scorso settembre ha condotto un sondaggio per conto di B2B Media chiedendo a un campione di cittadini la loro opinione in proposito. I risultati sono stati piuttosto interessanti. Il 58% di essi si è detto infatti contrario all’adozione dell’euro, il 22% si dichiara indeciso e solo il restante 20% dichiaratamente favorevole. Il 71% degli interpellati teme che con l’introduzione dell’euro in Bulgaria si potrà inoltre assistere ad un aumento dei prezzi, mentre il 65% ritiene che non siano state fornite informazioni sufficienti sulle conseguenze del passaggio dalla moneta nazionale a quella comunitaria. Un altro dato interessante è che il 40% crede che l’euro avrà effetti negativi sull’economia. Per quanto riguarda invece i tassi di interesse, solo il 15% è certo che caleranno, il 46% crede di no e il 39% rimane indeciso.

Giuseppe De Santis