Londra, 12 giu – Nigel Farage si vede chiudere la trasmissione radiofonica perché ha paragonato gli attivisti Black lives matter ai talebani vista la furia che li spinge all’abbattimento di qualsiasi personaggio storico sia stato anche solo lontanamente “scorretto”. Risultato? Gli hanno sospeso la trasmissione radio.

Farage: “Black lives matter? Sono talebani”

Ricordiamo che durante le manifestazioni Black lives matter nel Regno Unito, nella cittadina di Bristol la statua di Edward Colston è stata divelta e gettata in acqua. Farage, ex leader del partito Ukip, ha paragonato nel corso l’azione a quella dei talebani che in Afghanistan nel 2001 hann fatto saltare in aria le statue di Buddha: “I talebani adorano far saltare in aria e distruggere monumenti storici di epoche diverse con i quali non sono d’accordo”. Queste le parole di Farage nel corso di un’intervista alla televisione britannica Itv.

Lbc: “Farage non lavorerà più con noi”

E ha aggiunto: “Quello che abbiamo visto nel fine settimana è stato l’esempio più spaventoso della legge della folla”. Immediatamente dopo queste dichiarazioni, la stazione radio Lbc ha scritto su Twitter che il contratto di Nigel Farage era in scadenza e “a seguito di discussioni con lui, Nigel si dimette da Lbc con effetto immediato. Ringraziamo Nigel per l’enorme contributo che ha dato a Lbc gli facciamo tanti auguri”. Farage, però, non ha dato nessun riscontro a questa notizia e il sospetto che sia stato un modo neanche troppo carico per scaricarlo è lecito. Il radio presentatore James O’Brien ha ulteriormente dissipato questi dubbi, scrivendo: “Ci siamo ripresi la nostra stazione”, riferendosi alla Lbc presso la quale lavora. Insomma, Farage ha dato agli attivisti antirazzisti dei talebani ed è stato censurato proprio come sotto un regime. Non aveva torto!

Ilaria Paoletti