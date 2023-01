Roma, 6 gen – Caos in Messico dopo l’arresto di Ovidio Guzman-Lopez, figlio del celebre boss El Chapo. Ovidio Guzman, a sua volta narcotrafficante a capo di una fazione del cartello della droga già comandato dal padre, è stato condotto ieri in un carcere di massima sicurezza. Temendo reazioni di rappresaglia dei narcos, le autorità del governo dello Stato di Sinaloa e della città di Culiacan hanno subito sospeso le attività della pubblica amministrazione, chiuso le scuole e chiesto alla popolazione di non uscire da casa e chiudendo l’aeroporto di Culiacan.

Azioni di rappresaglia che in parte c’erano già state. “Si stanno verificando incidenti e blocchi stradali in diversi punti della città, chiediamo alla cittadinanza di non uscire”, aveva infatti scritto su Twitter il ministro della Sicurezza di Sinaloa, Cristobal Castañeda.

Ma era solo l’inizio, perché nelle ore successive i narcos legati al figlio di El Chapo hanno letteralmente messo a ferro e fuoco diverse zone dello Stato di Sinaloa. La gang di Guzman, chiamato “Il topo”, ha incendiato automobili, organizzato posti di blocco e assaltato l’aeroporto di Culiacan, dove hanno addirittura aperto il fuoco contro due aerei. Uno di questi ultimi era in fase di decollo e diretto nella capitale Città del Messico. Diversi video postati sui social immortalano i passeggeri che cercano di ripararsi sotto i sedili. Negli assalti dei narcotrafficanti sono morti tre agenti di sicurezza e ferite 18 persone.

BREAKING: Passengers onboard an Aeromexico flight duck for cover after it was shot at in Culiacan, Mexico. At least one bullet hit the fuselage in the moments after El Chapo's son was captured. pic.twitter.com/HYPYDF58xX

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 5, 2023