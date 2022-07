Roma, 13 lug — Il ministro Speranza sta già prendendo appunti: Hong Kong fa un bel tuffo nel passato e impone nuovamente il braccialetto elettronico (ribattezzato per l’occasione in «braccialetto della quarantena») per obbligare le persone positive al Covid a rimanere chiusi in casa. In questo modo, spiega il nuovo ministro della Sanità, Lo Chung-mau, non vi è dubbio «che l’isolamento domiciliare sia più attento». Contagiati alla stregua di pericolosi criminali, quindi. E chi fa squillare l’allarme rischia grosse multe: fino a 25mila Hong Kong dollars che al cambio equivalgono a oltre 3mila euro e in alcuni casi si può arrivare al carcere — sei mesi nei casi più gravi.

Braccialetto elettronico per i positivi al Covid

Ciò che incredibilmente preoccupa gli esperti di Hong Kong non è tanto rappresentato dai risvolti causati dalla privazione della libertà, o dal clima di controllo totale, ma dal fatto che l’uso del braccialetto elettronico potrebbe indurre le persone a nascondere o mentire sulla propria positività al Covid. L’escamotage a cui qualsiasi persona sana di mente penserebbe pur di sfuggire a queste misure da manicomio, adatte a rapinatori o molestatori, non certo ai positivi al tampone. Nella maggior parte dei casi asintomatici. «L’impatto più preoccupante» delle misure «è quello su test e segnalazioni», ha ammonito Ben Cowling, professore di Epidemiologia alla School of public health della University of Hong Kong. Non è la prima volta che Hong Kong utilizza i braccialetti elettronici contro il Covid. Nel 2020 chi arrivava dall’estero doveva indossare tali dispositivi e stare in quarantena per 14 giorni.

