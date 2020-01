Parigi, 3 gen – Ancora un attacco terroristico in Francia. Un uomo ha pugnalato alcune persone a caso in piazza nel primo pomeriggio a Villejuif, cittadina di circa 50 mila abitanti dell’Ile de France, alle porte di Parigi. L’aggressione si è verificata nel parco Hautes Bruyères, nei pressi di un supermercato. L’uomo, armato di coltello, ha colpito almeno tre persone, di cui una è morta a seguito delle ferite riportate. In pochi minuti l’uomo è stato neutralizzato dalla polizia.

Con barba e tunica, l’uomo avrebbe urlato “Allah akbar” prima di assaltare i passanti Secondo la ricostruzione dei media locali, l’uomo, con barba e djellaba, tipica tunica marocchina, è stato colpito da almeno tre colpi di pistola sparati da alcuni agenti della Brigata anti crimine (Bac) presenti sul posto. Il profilo Twitter della polizia francese ha confermato l’operazione in corso. Secondo il sito della radio francese Rtl, l’aggressore avrebbe urlato “Allah akbar” prima di procedere con l’assalto. Gli artificieri della prefettura di polizia sono sul posto per verificare che l’uomo non avesse con sé esplosivi. Il segretario di Stato presso il Ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, è arrivato sul posto. Adolfo Spezzaferro