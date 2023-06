Roma, 28 giu – Guerriglia urbana a Nanterre, alle porte di Parigi, dopo che un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un agente di polizia mentre tentava di fuggire in auto da un controllo stradale. La reazione nelle banlieue è stata violentissima, con macchine date alle fiamme, barricate, bidoni della spazzatura bruciati, lancio di petardi e fuochi d’artificio. Distrutta anche una fermata dell’autobus. Altri incendi sono stati appiccati lungo un binario ferroviario.

La guerriglia urbana a Nanterre

La polizia, in tenuta antisommossa, è intervenuta per tentare di sedare la rivolta. Pesanti scontri si sono verificati tra i residenti, come noto per lo più immigrati, e le forze dell’ordine che hanno risposto anche con gas lacrimogeni. La guerriglia è proseguita fino a stamani, allargandosi ad altri comuni della periferia nord della regione di Parigi, nelle città di Asnières, Colombes, Suresnes, Aubervilliers, Clichy-sous-Bois e Mantes-la-Jolie. Stando a quanto riferito dai media francesi, almeno 20 persone sono state fermate.

Il ragazzo ucciso si chiamava Nael M., era alla guida dell’auto ed è stato ferito a morte da un poliziotto che ha puntato l’arma contro di lui e ha sparato all’altezza della portiera anteriore sinistra. In questo video, diventato subito virale sui social, si vede chiaramente la scena:

L’agente è stato arrestato, con l’accusa di omicidio colposo. Nell’auto, oltre al 17enne deceduto, c’erano altri due passeggeri: uno è stato fermato e rilasciato poco dopo, l’altro è riuscito a fuggire ed è al momento ricercato dalle forze dell’ordine.

Il procuratore del sobborgo parigino di Nanterre, ha detto che il ragazzo alla guida dell’auto è rimasto ferito da un colpo di pistola ed è morto sul posto.

Alessandro Della Guglia