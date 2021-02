Parigi, 11 feb – Mancano 3 mesi al famigerato 5 maggio: quest’anno si celebrerà il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte. Ma a guastare le feste, in Francia, arrivano femministe e antirazzisti che, come al solito, applicano alla figura storica i loro sbilenchi parametri contemporanei. Per loro, insomma, Napoleone era solo uno “sporco razzista e colonialista”.

La Fondazione Napoleone: “Sapremo difenderci”

Thierry Lentz, direttore della Fondation Napoléon, è già molto fermo sul punto: “Sapremo difenderci! Non abbiamo alcuna intenzione di lasciarci rubare questo anniversario, l’ultima possibilità di commemorare il personaggio più illustre della nostra storia prima di un bel po’ di tempo”. A giudicare l’artefice della grandeur francese, però arriva puntuale Laurent Joffrin, ex direttore di Libération, che scrive: “Più di un milione di morti solo in Francia sono effettivamente molti. Il suo bilancio è molto contrastante».

Napoleone e la schiavitù

Ciò che più di tutto fa indignare i detrattori attuali di Napoleone è il ripristino della schiavitù, decretato da lui il 20 maggio 1802. «È il grande tradimento di Napoleone», sostiene ancora Joffrin, perché la Rivoluzione aveva abolito la schiavitù nel 1794. Louis Georges Tin, presidente onorario del Cran (Consiglio rappresentativo delle associazioni nere di Francia), è ancora più intransigente: “Non è una macchia, né un errore, è un crimine, anzi un doppio crimine. La Francia è l’unico Paese al mondo che ha ristabilito la schiavitù. Non capisco come si possa continuare a celebrare la sua memoria come se nulla fosse. Insegnare Napoleone va bene, ma commemorarlo significa fare l’apologia di un crimine“.

Le femministe: “Sporco razzista”

A dare manforte nel costruire la figura di un Napoleone razzista arriva Serge Letchimy, deputato martinichese di orientamento socialista, che ha già detto che non celebrerà il 5 maggio: “Non ha solo ristabilito la schiavitù, ma ha anche ordinato spedizioni atroci in Guadalupa e a Santo-Domingo”. Mentre per la politologa femminista Françoise Vergès, Napoleone «era razzista, sessista, dispotico, militarista, colonizzatore, tutte cose che sono state nascoste sotto il tappeto. È ora di finirla!”. Macron, opportunamente, rimane zitto sul dibattito. Alle elezioni manca poco meno di un anno, e ogni considerazione su Napoleone rischia di mettere a rischio la sua grandeur …

