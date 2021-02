Parigi, 13 feb – Il movimento francese Génération Identitaire ha fatto numerose azioni simboliche contro l’immigrazione clandestina. Per questa ragione, ne è stato chiesto lo scioglimento da parte delle autorità francesi.

Génération Identitaire ha 15 giorni di tempo

Génération Identitaire ha ricevuto l’ingiunzione relativa al suo scioglimento oggi, sabato 13 febbraio e ha dieci giorni per proporre appello. Lo scioglimento di Génération Identitaire è stato notificato venerdì sera. Ora il movimento identitario ha “dieci giorni per rispondere” a questo avviso. Se non vengono fornite nuove informazioni da parte degli stessi, “lo scioglimento (dell’organizzazione) è probabile che si concretizzi entro 15 giorni” secondo Beauvau.

Darmanin (Interno) “scandalizzato” dalle loro azioni

Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin si è detto “scandalizzato” dall’azione di Génération Identitaire contro l’immigrazione clandestina compiuta lo scorso 26 gennaio sulle Alpi e sui Pirenei. “Se ci sono gli elementi, non esiterò a proporre lo scioglimento”, ha poi dichiarato il ministro dell’Interno. Diversi funzionari eletti della regione dell’Occitania avevano chiesto lo scioglimento di questo movimento definitivo “violento e pericoloso gruppo di estrema destra” dopo le loro azioni sui Pirenei.

I precedenti legali

Génération Identitaire aveva effettuato un’operazione dello stesso genere sulle Alpi anche nell’aprile 2018. Per questa ragione, tre attivisti furono condannati in primo grado per poi essere prosciolti in appello lo scorso dicembre. Il movimento identitario ha anche interrotto una manifestazione contro la violenza della polizia sabato 13 giugno 2020, esibendo uno striscione con la scritta “Giustizia per le vittime del razzismo anti-bianco – White Lives Matter” su un balcone che si affaccia su Place de la République a Parigi.

Ilaria Paoletti