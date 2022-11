Roma, 10 nov – Un continuo cambio di linea, con un solo punto di raccordo: la Francia si comporta sempre peggio e ci fa anche la morale. Dopo quello che sembrava un clamoroso dietrofront sulla Ocean Viking, è arrivato l’annuncio del ministro dell’Interno transalpino Gérald Darmanin: “La nave con 234 migranti a bordo sarà accolta venerdì a Tolone in via eccezionale”, ma solo un terzo dei passeggeri della Ocean Viking sarà “ricollocato” in Francia. Darmanin ha colto l’occasione per attaccare di nuovo l’Italia, definendo una “scelta incomprensibile” quella di Roma di non far sbarcare la nave della Ong francese nei porti italiani. “La Francia deplora molto profondamente che l’Italia abbia fatto la scelta di non considerarsi come uno Stato europeo responsabile”, ha poi aggiunto.

E dire che poche ore fa, un altro ministro francese, quello delle Finanze, aveva smentito l’apertura di un porto francese alla Ocean Viking: “La regola europea è che l’imbarcazione deve sbarcare nel porto più vicino, che in questo caso è un porto italiano, dunque bisogna che gli italiani rispettino la regola europea come è stato appena ricordato loro dalla Commissione europea”, aveva detto Bruno Le Maire.

Francia senza vergogna: sospende l’accoglienza di 3.500 rifugiati dall’Italia

Ma non è tutto, perché la stessa Francia, non paga di questo atteggiamento schizofrenico e al contempo indecoroso nei nostri confronti, ha deciso di sospendere “con effetto immediato” l’accoglienza (prevista) di 3.500 rifugiati attualmente in Italia, in segno di protesta contro il rifiuto del governo di Roma di autorizzare lo sbarco della Ocean Viking in un porto italiano.

Non solo, il ministro Darmanin ha pure invitato “tutti gli altri partecipanti” al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, “in particolare la Germania“, a sospendere l’accoglienza dei profughi attualmente in Italia. Alla faccia dell’accoglienza e dell’evitare “selezioni”. Così è già saltato il dialogo tra Macron e Meloni.

