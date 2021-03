Berlino, 5 mar – Una vera «tranvata». È così che lo Spiegel ha definito la doccia gelata per i servizi segreti interni (Verfassungsschutz), che erano pronti a mettere sotto osservazione l’Afd, il partito dei sovranisti tedeschi. La decisione è stata presa dal Tribunale amministrativo di Colonia, che tramite un suo portavoce ha reso noto che, almeno per il momento, non se ne parla. In pratica, l’Afd non può essere catalogata come un «caso sospetto di estremismo di destra», e pertanto i servizi segreti non potranno spiare i suoi membri con i canonici strumenti dello spionaggio.

Una fuga di notizie fantozziana

Sempre stando allo Spiegel, il Tribunale di Colonia ha bloccato qualsiasi procedimento anche a causa della fuga di notizie che si è verificata mercoledì scorso. Tra l’altro, fa sorridere che il Verfassungsschutz, cioè un apparato di intelligence che agisce nell’ombra, abbia permesso che l’informazione finisse in pasto alla stampa. A quanto pare, ultimamente Fantozzi deve essersi trasferito in quel di Berlino. Non è un caso che il portavoce del tribunale abbia specificato a chiare lettere che la fuga di notizie è da addebitare interamente ai servizi segreti, che non sono riusciti a tenere riservato lo studio del caso Afd. Insomma, c’è da scommettere che Thomas Haldenwang, il capo del Verfassungsschutz, deve aver passato un brutto quarto d’ora.

Afd-servizi segreti 1-0

La sospensione del procedimento è stata decisa dal Tribunale di Colonia con motivazioni molto chiare: la fuga di notizie sull’eventuale osservazione dell’Afd da parte dei servizi segreti «ha violato le pari opportunità dei partiti politici, costituzionalmente garantite». È una formula quasi ironica: Verfassungsschutz significa infatti «protezione della Costituzione». In sostanza, i servizi segreti interni avrebbero violato proprio quello che sono deputati a difendere: la Costituzione della Repubblica federale tedesca. Esulta ovviamente la classe dirigente dell’Afd, che ha sempre definito le indagini del Verfassungsschutz come frutto di pregiudizio ideologico. E ora sarà veramente difficile darle torto.

Valerio Benedetti