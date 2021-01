Grazie al Planting for food and jobs il Ghana è infatti vicino a raggiungere l’autosufficienza alimentare nella produzione di riso e soia. Anche la produzione di pollame è ormai prossima a soddisfare la domanda interna. Senza contare poi le innumerevoli iniziative per trasformare i prodotti agricoli in beni ad alto valore aggiunto, così da generare benefici economici ancora più elevati.

Per quanto importanti, però, queste politiche non cambiano il fatto che il Ghana rimane, assieme alla Costa D’Avorio, il più importante produttore mondiale di cacao. L’esportazione di questa derrata rimane un fattore-chiave per il suo sviluppo.